Происшествия 12.04.2024 09:55
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12.04.2024 09:55
- 51-летний водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 34-летний мужчина, - прокомментировали в главке.
Два человека погибли в страшном ДТП, которое случилось накануне поздно вечером в Урюпинском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла 11 апреля в 22-52 ч. на 71 км автодороги «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино».
В результате ДТП водитель и 24-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» погибли на месте, 18-летняя пассажирка легкового автомобиля госпитализирована.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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