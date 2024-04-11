Происшествия

В поселке ГЭС на севере Волгограда ликвидируют крупный пожар

Происшествия 11.04.2024 18:27
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11.04.2024 18:27


В Тракторозаводском районе Волгограда вечером 11 апреля произошел крупный пожар. Как сообщили V102.RU местные жители, клубы черного дыма наблюдается в овраге в поселке ГЭС. 



В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что в северной части города произошло возгорание камыша на площади 500 квадратных метров.  

– Пожарные на месте, угрозы нет, – успокаивают в ведомстве. 

Волгоградцы, в свою очередь, уточняют, что пожары в данном овраге происходят каждый сезон и неоднократно. 

– Вот и в этом году уже в апреле начинаем дышать копотью, – с сожалением говорят волгоградцы. 

Видео: читатели V102.RU 

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