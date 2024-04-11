Экономика

Волгоград наращивает логистические мощности на пути МТК «Север – Юг»

Экономика 11.04.2024 14:36
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11.04.2024 14:36


Логистическая инфраструктура в Волгоградской области развивается быстрыми темпами, а число заявок на строительство новых комплексов растет. Об этом, как сообщили V102.RU в администрации региона, заявил сегодня, 11 апреля, губернатор Андрей Бочаров в ходе визита на логистический комплекс класса «А» «Солнечный» в Волгограде.


- Мы получили большое количество заявок на строительство логистических комплексов. Мы стоим у истоков создания на территории Волгоградской области отдельных элементов новой экономики. Шаг за шагом переходим от оптово-распределительной системы к более сложным формам, где имеем возможность формировать товары, группы товаров под заказчиков с использованием интеллектуальных схем, - сказал губернатор. 

По его словам, регион находится на пути международного транспортно-логистического коридора «Север-Юг», поэтому создание современных складских помещений здесь как никогда востребовано.


- Решение о строительстве таких комплексов — выполнение части стратегии, связанной с развитием транспортного коридора «Север – Юг». Мы реализуем свое конкурентное преимущество: коридор уже дает дополнительные рабочие места, реальный вклад в экономику, - сообщил Андрей Бочаров.

В настоящее время общая площадь «профессиональных» складских помещений в регионе достигла порядка 380 тыс. кв. м — около 30% из них возведены в течение последних трех лет. Проекты реализуют ведущие российские и местные компании, маркетплейсы с применением механизмов государственной поддержки. В этом секторе трудятся более 15 тысяч жителей региона.


Один из таких проектов - логистический комплекс класса «А» «Солнечный» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Инвестору ООО «ИнвестТехСтрой», входящим в Ассоциацию компаний «Торгово-промышленной группы «БИС», предоставлены два земельных участка общей площадью 30,4 га. Из запланированных к строительству 100 тысяч кв. м. введены три очереди - 74 тысячи кв. м. Объем освоенных инвестиций составил 4,85 млрд рублей. На этой площадке хранятся товары различных торговых компаний и ритейлеров. В логистическом комплексе работают более 2 тысяч человек.

В настоящее время в Волгоградской области строятся еще порядка 100 тыс. кв. м современных складов, в среднесрочной перспективе в рамках взаимодействия с крупнейшими российскими компаниями запланировано возведение 220 тыс. кв. м. 


Реализация проектов по созданию современных логистических комплексов позволяет региону помимо прочего обеспечить продовольственную безопасность, нарастить налоговую базу, поддержать малый и средний бизнес, сократить логистические издержки поставщиков и обеспечить рост грузопотоков.

Оборот розничной торговли в Волгоградской области по итогам 2023 года составил 614,5 млрд рублей, что на 9,2% превысил предшествующий период и среднероссийские показатели.

Фото: администрация Волгоградской области

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