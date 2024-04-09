



Волгоградские сотрудники Госавтоинспекции нашли очередного дрифтера за экстремальное вождение в центре Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители изучили видеозапись в интернете с опасными трюками. На кадрах запечатлено, как на перекрестке улиц Ленина и Чуйкова белый Mercedes едва не сбивает двух человек, которые переходили дорогу. А потом водитель сделал несколько кругов в состоянии управляемого заноса, чем создал опасность для других участников движения, подчеркнули в главке.

Волгоградские сотрудники Госавтоинспекции нашли очередного дрифтера за экстремальное вождение в центре Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, правоохранители изучили видеозапись в интернете с опасными трюками. На кадрах запечатлено, как на перекрестке улиц Ленина и Чуйкова белый Mercedes едва не сбивает двух человек, которые переходили дорогу. А потом водитель сделал несколько кругов в состоянии управляемого заноса, чем создал опасность для других участников движения, подчеркнули в главке.

За рулем белого Mercedes, как выяснилось, находился 24-летний житель Тракторозаводского района. На него уже составлены административные протоколы за управление автомобилем без регистрационных знаков, за отсутствие страховки, а также за выезд на встречку на дороге с односторонним движением. Материалы направлены суд, а нарушителю грозит лишение водительских прав. За рулем белого Mercedes, как выяснилось, находился 24-летний житель Тракторозаводского района. На него уже составлены административные протоколы за управление автомобилем без регистрационных знаков, за отсутствие страховки, а также за выезд на встречку на дороге с односторонним движением.

Интересно, что в сети гуляет запись, где водитель такого же Mercedes объясняется с задержавшими его полицейскими за подобные «выкрутасы» на дороге. Молодой человек оправдывается тем, что его машину занесло случайно и обещает больше никогда так не делать. Интересно, что в сети гуляет запись, где водитель такого же Mercedes объясняется с задержавшими его полицейскими за подобные «выкрутасы» на дороге. Молодой человек оправдывается тем, что его машину занесло случайно и обещает больше никогда так не делать.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области