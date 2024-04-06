На пути к решающим стадиям бело-голубые в 1/8 финала одолели «Ставрополье» на выезде в серии пенальти, а в следующем раунде переиграли «Астраханочку» по сумме двух матчей (31:24 дома и 27:30 на выезде). Остальные три команды стартовали сразу с четвертьфинала. «Ростов-Дон» прошел подмосковную «Звезду», ЦСКА выбил новороссийскую «Черноморочку», а «Лада» дважды победила столичный «Луч».
Динамовcкий коллектив последним из участников «Финала четырех» прибыл в Ростов-на-Дону и уже непосредственно готовится к вечернему противостоянию. В составе волгоградской команды 15 гандболисток, в том числе и капитан Марина Судакова, девять раз выигрывавшая Кубок страны в своей карьере. Отметим, что ЦСКА, традиционно считающийся одним из фаворитов на победу во всех российских турнирах, в нынешнем сезоне в двух встречах оказался сильнее «Динамо-Синары» в чемпионате.
Но кубковые баталии порой бывают непредсказуемыми, тем более что бело-голубые уже высоко забрались и могут действовать чуть более раскованно, не обращая внимая на статус фавориток у соперниц. При этом нет сомнений, что каждый из четырех клубов просто так не сдастся и приложит все усилия для завоевания Кубка России к себе в коллекцию. В воскресенье, 7 апреля, в 14-00 состоится матч за третье место, а в 17-00 ч. на площадку «Крытого футбольного манежа» выйдут финалисты.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com