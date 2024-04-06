Спорт

«Динамо-Синара» 6 апреля проведет важный матч в полуфинале Кубка России

Спорт 06.04.2024 11:09
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06.04.2024 11:09


Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 6 апреля, в Ростове-на-Дону  проведут полуфинальный матч в Кубке России против московского ЦСКА. Начало встречи в 17-00 ч. Трансляция будет доступна на канале "Матч-страна" и на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.
В розыгрыше за трофей остались четыре команды. Помимо бело-голубых и красно-синих в другом полуфинале в 14-00 ч. также сегодня встретятся хозяйки, «Ростов-Дон»,  c тольяттинской «Ладой». Действующим обладателем трофея является армейский коллектив, В прошлом году подопечные Ольги Акопян в Тольятти оказались сильнее местной «Лады» в финале и во второй раз подряд забрали главный приз к себе домой. Дончанки чаще остальных становились обладательницами Кубка страны, выиграв его 11 раз в общей сложности. Интересно, что впервые национальный трофей забрала «Лада», победившая еще в дебютном турнире в 2006-ом году. «Динамо — Синара» никогда не становилось обладателем Кубка России, а нынешний выход в «Финал четырех» является наивысшим достижением волгоградского клуба с 2018-го года.    
На пути к решающим стадиям бело-голубые в 1/8 финала одолели «Ставрополье» на выезде в серии пенальти, а в следующем раунде переиграли «Астраханочку» по сумме двух матчей (31:24 дома и 27:30 на выезде). Остальные три команды стартовали сразу с четвертьфинала. «Ростов-Дон» прошел подмосковную «Звезду», ЦСКА выбил новороссийскую «Черноморочку», а «Лада» дважды победила столичный «Луч».
Динамовcкий коллектив последним из участников «Финала четырех» прибыл в Ростов-на-Дону и уже непосредственно готовится к вечернему противостоянию. В составе волгоградской команды 15 гандболисток, в том числе и капитан Марина Судакова, девять раз выигрывавшая Кубок страны в своей карьере. Отметим, что ЦСКА, традиционно считающийся одним из фаворитов на победу во всех российских турнирах, в нынешнем сезоне в двух встречах оказался сильнее  «Динамо-Синары» в чемпионате.
Но кубковые баталии порой бывают непредсказуемыми, тем более что бело-голубые уже высоко забрались и могут действовать чуть более раскованно, не обращая внимая на статус фавориток у соперниц. При этом нет сомнений, что каждый из четырех клубов просто так не сдастся и  приложит все усилия для завоевания Кубка России к себе в коллекцию. В воскресенье, 7 апреля,  в 14-00 состоится матч за третье место, а в 17-00 ч. на площадку «Крытого футбольного манежа» выйдут финалисты.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 Фото: ГК «Динамо-Синара» VK.com


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