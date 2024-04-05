Суд оштрафовал «яблочника» Александра Ефимова за интервью иноагентам

Волжский городской суд оштрафовал члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова за интервью участникам движения по наблюдению за выборами «Голос»*, которое власти считают входящим в структуру международной неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (ЕNEMO)**.

Напомним, что Ефимову вменяют ст. 20.33 КоАП РФ – участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности. При этом сам политик называл административное дело в отношении себя «феерическим бредом».

– Самое интересное, что претензий к содержанию интервью нет, однако сам факт пытаются приравнять к моему участию якобы в деятельности «нежелательной организации». Да, ЕNEMO в 2021 году признали нежелательной на территории России, однако не существует решения суда, признавшего «Голос» структурным подразделением этой организации, – комментировал процесс Александр Ефимов. – В самом интервью мы говорили о не выдвижении на президентские выборы Екатерины Дунцовой, по сути, неизвестного нам человека и партии «Яблоко». Они сами вышли на меня, чтобы я высказался на эту тему.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой Объединенную пресс-службу судов Волгоградской области, постановление о назначении административного наказания судья огласила накануне, 4 апреля. Александр Ефимов, по решению суда, должен выплатить 15 рублей в виде штрафа. Однако решение суда первой инстанции пока не вступило в силу – у Ефимова есть месяц на подачу жалобы в апелляционный суд.

Напомним, это уже не первый случай возбуждения административного дела в отношении «яблочника» Ефимова. Так, в марте 2023 года Волжский городской суд оштрафовал политика на 30 тысяч рублей, признав его виновным по статье КоАП РФ о дискредитации российской армии. Поводом для того послужил размещенный в начале того же года волжанином пост в одной из социальных сетей. Ефимов обжаловал данное решение в Волгоградском областном суде, однако здесь оставили наказание в силе.

*Голос — движение признано в РФ иноагентом.

**ЕNEMO — деятельность международной сети признана Генпрокуратурой нежелательной в России.