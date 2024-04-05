Aviaincident: летевший в Волгоград самолет встретил в серебристый шар в небе

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» накануне, 4 апреля, днем встретился в небе с неопознанным летающим объектом. Об этом, передает ИА «Высота 102», сообщается сегодня в тTelegram-канале Aviaincident.

Сообщается, что инцидент произошел в небе над Московской областью – вблизи аэродрома Шереметьево.



– В 15.05 по московскому времени 4 апреля экипаж доложил о наблюдении шара с серебристым оттенком без подвеса на эшелоне 350 перед собой, – сообщают авторы канала в Telegram.

Данное обстоятельство, впрочем, не повлияло на полет воздушного судна. Самолет, осуществлявший перелет из Москвы в Волгоград, приземлился в воздушной гавани Волгоградской области в назначенное время.