В Волгограде требуют признать банкротом застройщика из Украины

Межрайонная ИФНС №2 потребовала в суде признать банкротом и ввести локальное производство имущественной массы ООО «БК-БУДСЕРВИС». Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, организация, хотя и имеет регистрацию на территории РФ, но юридически связана с Украиной по принципу инкорпорации. То есть активы и доходы компании отделены от ее владельцев и инвесторов. Бюджету РФ организация задолжала около 6,4 миллиона рублей. Однако Украиной в отношении России введены меры ограничительного характера, что не дает возможность налоговым органам добиться взыскания задолженности обычным путем.

В связи с невозможностью дальнейшего поиска имущества должника и взыскания задолженности в юрисдикции Украины, ФНС России просит ввести локальное производство по делу о банкротстве. И включить в конкурсное производство имущество, которое находится в Волгограде.

Но у компании на территории Волгограда обнаружилось недвижимое имущество – 5 объектов кадастровой стоимостью 36 миллионов 271 тысячи рублей.