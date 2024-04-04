В Волгограде требуют признать банкротом застройщика из Украины

Экономика 04.04.2024 12:12
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04.04.2024 12:12
Межрайонная ИФНС №2 потребовала в суде признать банкротом и ввести локальное производство имущественной массы ООО «БК-БУДСЕРВИС». Как сообщили V102.RU в арбитражном суде Волгоградской области, организация, хотя и имеет регистрацию на территории РФ, но юридически связана с Украиной по принципу инкорпорации. То есть активы и доходы компании отделены от ее владельцев и инвесторов. Бюджету РФ организация задолжала около 6,4 миллиона рублей. Однако Украиной в отношении России введены меры ограничительного характера, что не дает возможность налоговым органам добиться взыскания задолженности обычным путем.
Но у компании на территории Волгограда обнаружилось недвижимое имущество – 5 объектов кадастровой стоимостью 36 миллионов 271 тысячи рублей. В связи с невозможностью дальнейшего поиска имущества должника и взыскания задолженности в юрисдикции Украины, ФНС России просит ввести локальное производство по делу о банкротстве. И включить в конкурсное производство имущество, которое находится в Волгограде.
Первое заседание суда назначено на 10 апреля.
Интересно, что в декабре 2022 года департамент муниципального имущества администрации Волгограда через суд взыскал с украинской компании около 1,7 миллиона рублей в качестве задолженности за аренду земельных участков.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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