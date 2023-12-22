Общество

«Тут можно ноги сломать»: на двух остановках СТ в Волгограде затеяли ремонт под Новый год

Общество 22.12.2023 19:23
0
22.12.2023 19:23


На двух остановках скоростного трамвая в Волгограде в декабре стартовал ремонт пассажирских платформ. В редакцию V102.RU обратились горожане, которые утверждают, что пользоваться трамваем из-за перекопанной в это время года территории стало весьма проблематично.


- Если раньше трамвай на 39-ой Гвардейской останавливался недалеко от входа в подземный переход, то сейчас пассажиров высаживают на размазанную по земле асфальтную крошку за переходом, а потом в темноте, по слякоти или гололеду нужно обходить все строение, чтобы попасть в подземный переход. Утром на работу и вовсе все непонятно организовано, поэтому люди идут из перехода на временную остановку прямо через рельсы. А если будет скользко, то тут можно ноги ломать, - рассказали информагентству местные жители.   


Аналогичные работы проводятся и на остановке «Завод «Красный Октябрь».   

Горожане недоумевают, зачем понадобилось ремонтировать остановочные платформы в это время года. Также местные жители задаются вопросом, на сколько это все затянется, учитывая, что впереди новогодние праздники. Особо ударной работы строителей, как утверждают волгоградцы, на остановках не замечено.


- На станциях «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь» в настоящее время ведутся работы по созданию новых остановочных платформ, приспособленных для пользования маломобильными гражданами. На время устройства бетонного основания высадка и посадка пассажиров осуществляется на временных площадках, обустроенных рядом с остановочными пунктами.  На финальном этапе здесь также будут установлены павильоны, аналогичные тем, что уже смонтированы на других станциях СТ. Изначально эти работы были запланированы на следующий год, но установившаяся погода позволила приступить к подготовительным мероприятиям уже сейчас, - прокомментировали V102.RU ситуацию в администрации Волгограда.


Отметим, что сегодня, 22 декабря, на остановку 39-ая Гвардейская  привезли бетонные блоки, которые стали устанавливать вдоль трамвайного пути. Таким образом, видимо, решили пресечь попытки горожан перебегать на временную остановку из подземного перехода через рельсы. 


Напомним, движение после реконструкции линии СТ в Краснооктябрьском районе Волгограда в границах от «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской» запустили 20 октября 2023 года, но без остановки на платформе «Ул. 39-я Гвардейская». Это продолжалось несколько дней пока обустраивались остановочные платформы.  

В ходе реконструкции наземной ветки скоростного трамвая на трехкилометровом участке от остановки «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской» рабочие демонтировали старую рельсошпальную решетку, заменили песчано-щебеночное основание, а затем заново построили трамвайное полотно. При этом было установлены новые опоры, проложено более трех километров контактной сети и смонтировано три новых переезда с резинокордовым настилом. В ходе реконструкции обновлению подлежат все остановочные площадки, уже установлено 11 новых павильонов, оборудованных электронными табло.

Работы по реконструкции наземной линии скоростного трамвая рассчитаны на два года и будут продолжены в 2024 году. Они организованы в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.12.2023 20:11
Общество 22.12.2023 20:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 19:42
Общество 22.12.2023 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 17:51
Общество 22.12.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 17:48
Общество 22.12.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 17:08
Общество 22.12.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 15:56
Общество 22.12.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 14:20
Общество 22.12.2023 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 14:06
Общество 22.12.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 13:19
Общество 22.12.2023 13:19
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:26
Общество 22.12.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:17
Общество 22.12.2023 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 11:16
Общество 22.12.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 10:33
Общество 22.12.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 10:00
Общество 22.12.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
22.12.2023 09:36
Общество 22.12.2023 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:11
Под Волгоградом мэрия потребовала демонтировать выгребную яму из тракторных шинСмотреть фотографии
19:42
Волгоградец потребовал от Минздрава снять с гвоздей россиянСмотреть фотографии
19:23
«Тут можно ноги сломать»: на двух остановках СТ в Волгограде затеяли ремонт под Новый годСмотреть фотографии
19:23
Легендларный производитель троллейбусов «Тролза» признан банкротомСмотреть фотографии
17:51
Огни на главной елке Волгограда зажгут 24 декабряСмотреть фотографии
17:48
Волгоградский Детфонд передал подарки сиротам и воспитанникам колонииСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом запускают движение по новому мосту через ерик ОсинкиСмотреть фотографии
15:56
«Срочно скажи всем мамочкам!»: волгоградских родителей напугали сообщениями о смертельном пюреСмотреть фотографии
15:34
Прикурившим от Вечного огня волгоградкам грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Ежедневный интерактив. Или что говорят о прямой линии губернатора БочароваСмотреть фотографии
15:05
Угарный газ из кафе на улице Чуйкова убил арендатора квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:20
На развитие Михайловки в Волгоградской области направят 4 млрд рублейСмотреть фотографии
14:06
Волгоградцам предложили депутатскую елку и флешмобы на Новый годСмотреть фотографии
13:19
Бывший онкодиспансер Камышина выгодно продали бизнесмену из ЧелябинскаСмотреть фотографии
12:41
Московский гастролер умыкнул iPhone у волгоградцев по «липовому» скриншотуСмотреть фотографии
12:37
В Волгограде открылся штаб кандидата в президенты РФ Владимира ПутинаСмотреть фотографии
12:12
Волгоградских глав городов и районов обязали докладывать о личных интересах губернаторуСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде разобрали повисшее над коммунальным провалом трамвайное полотноСмотреть фотографии
11:17
В Волжском ищут мужчину с провалами в памятиСмотреть фотографии
11:16
Электрички меняют расписание из-за ремонта на ж/д в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде водитель-трус сбил 13-летнюю девочкуСмотреть фотографии
10:33
Бочаров озвучил планы дальнейшего развития инфекционной службы регионаСмотреть фотографии
10:29
В Волгограде из-за пожара эвакуировали 30 жильцов общежития. Один человек погибСмотреть фотографии
10:00
Волгоградец взыскал 600 тысяч за оставленную без ремонта квартируСмотреть фотографии
09:36
Волгоградцам сдвинули срок выплаты январских пенсий и пособийСмотреть фотографии
09:25
Школьник получил удар током в Волгограде от новогодней елкиСмотреть фотографии
09:13
Рождаемость хотят стимулировать снижением пенсионного возраста для отцовСмотреть фотографии
08:32
Пункты утилизации новогодних елок после праздников откроют в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:45
Волгоградцам перед Новым годом задолжали по зарплате 7 млн рублейСмотреть фотографии
21:04
«Динамо-Синара» уступило в гостях тольяттинской «Ладе»Смотреть фотографии
 