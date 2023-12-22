На двух остановках скоростного трамвая в Волгограде в декабре стартовал ремонт пассажирских платформ. В редакцию V102.RU обратились горожане, которые утверждают, что пользоваться трамваем из-за перекопанной в это время года территории стало весьма проблематично.





- Если раньше трамвай на 39-ой Гвардейской останавливался недалеко от входа в подземный переход, то сейчас пассажиров высаживают на размазанную по земле асфальтную крошку за переходом, а потом в темноте, по слякоти или гололеду нужно обходить все строение, чтобы попасть в подземный переход. Утром на работу и вовсе все непонятно организовано, поэтому люди идут из перехода на временную остановку прямо через рельсы. А если будет скользко, то тут можно ноги ломать, - рассказали информагентству местные жители.





Аналогичные работы проводятся и на остановке «Завод «Красный Октябрь».

Горожане недоумевают, зачем понадобилось ремонтировать остановочные платформы в это время года. Также местные жители задаются вопросом, на сколько это все затянется, учитывая, что впереди новогодние праздники. Особо ударной работы строителей, как утверждают волгоградцы, на остановках не замечено.





- На станциях «Ул. 39-й Гвардейской» и «Завод «Красный Октябрь» в настоящее время ведутся работы по созданию новых остановочных платформ, приспособленных для пользования маломобильными гражданами. На время устройства бетонного основания высадка и посадка пассажиров осуществляется на временных площадках, обустроенных рядом с остановочными пунктами. На финальном этапе здесь также будут установлены павильоны, аналогичные тем, что уже смонтированы на других станциях СТ. Изначально эти работы были запланированы на следующий год, но установившаяся погода позволила приступить к подготовительным мероприятиям уже сейчас, - прокомментировали V102.RU ситуацию в администрации Волгограда.





Отметим, что сегодня, 22 декабря, на остановку 39-ая Гвардейская привезли бетонные блоки, которые стали устанавливать вдоль трамвайного пути. Таким образом, видимо, решили пресечь попытки горожан перебегать на временную остановку из подземного перехода через рельсы.





Напомним, движение после реконструкции линии СТ в Краснооктябрьском районе Волгограда в границах от «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской» запустили 20 октября 2023 года, но без остановки на платформе «Ул. 39-я Гвардейская». Это продолжалось несколько дней пока обустраивались остановочные платформы.

В ходе реконструкции наземной ветки скоростного трамвая на трехкилометровом участке от остановки «Завод «Баррикады» до станции «Ул. 39-й Гвардейской» рабочие демонтировали старую рельсошпальную решетку, заменили песчано-щебеночное основание, а затем заново построили трамвайное полотно. При этом было установлены новые опоры, проложено более трех километров контактной сети и смонтировано три новых переезда с резинокордовым настилом. В ходе реконструкции обновлению подлежат все остановочные площадки, уже установлено 11 новых павильонов, оборудованных электронными табло.

Работы по реконструкции наземной линии скоростного трамвая рассчитаны на два года и будут продолжены в 2024 году. Они организованы в рамках инвестиционного соглашения, заключенного между муниципалитетом, регионом и АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»