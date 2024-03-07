Волгоградцев готовят к закрытию скоростного трамвая





Волгоградцев вновь ожидают испытания, связанные с предстоящим закрытием участка линии скоростного трамвая на реконструкцию. Как сообщает V102.RU, некоторые кондукторы уже поделились этой новостью с пассажирами. Волгоградцев вновь ожидают испытания, связанные с предстоящим закрытием участка линии скоростного трамвая на реконструкцию. Как сообщает V102.RU, некоторые кондукторы уже поделились этой новостью с пассажирами.

Встревоженные волгоградцы не на шутку обеспокоены – еще не так давно горожане терпеливо ждали несколько месяцев, когда поменяют рельсы на участке от завода «Баррикады» до 39-ой Гвардейской. Скоростные трамваи не ходили с июня по октябрь прошлого года, а жителей города развозили на троллейбусах и автобусах.В администрации Волгограда, куда редакция обратилась за комментарием, не стали отрицать, что такие работы запланированы. Но и не уточнили, когда именно будет закрыто движение на линии скоростного трамвая.- пояснили в мэрии.В администрации города добавили, что дату начала работ власти сообщат дополнительно.