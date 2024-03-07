Волгоградцев готовят к закрытию скоростного трамвая

В администрации Волгограда, куда редакция обратилась за комментарием, не стали отрицать, что такие работы запланированы. Но и не уточнили, когда именно будет закрыто движение на линии скоростного трамвая.
- В текущем году продолжатся работы по реконструкции линии скоростного трамвая от 39-ой Гвардейской до улицы Землянского. В рамках этих работ будут полностью заменены как трамвайное полотно, так и контактная сеть. В настоящее время рассматриваются различные варианты проведения работ, а также технологические решения по организации движения электротранспорта, - пояснили в мэрии.
В администрации города добавили, что дату начала работ власти сообщат дополнительно.