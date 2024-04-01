Голодная волгоградка под камерами разбила лобовое стекло Suzuki





Полиция в Кировском районе Волгограда задержала местную жительницу, которая устроила дебош в местном магазине. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, скандал с последующей порчей автомобиля произошел после того, когда подвыпившей волгоградке отказали в бесплатных продуктах.

В полицию по факту разбитого лобового стекла автомобиля, припаркованного возле продуктового, обратилась 50-летняя владелица Suzuki.





– Злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в магазин и потребовала бесплатно отдать ей продукты. Получив отказ, она взяла стоявшую на земле стеклянную емкость и бросила ее в лобовое стекло автомашины, – пояснили в ведомстве. – В результате оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемой в умышленном повреждении автомобиля.

В отношении подозреваемой составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреждение имущества.



Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области