Реконструкцию ЦУМа в Волгограде доверили проверенной компании

Сегодня, 20 марта, стало известно, какая компания победила в конкурсе и получила право провести ремонт и реконструкцию Центрального универмага в Волгограде за 2 миллиарда 491 миллион 287 тысяч 220 рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Госзакупок, победителем названо АО «Приволжтрансстрой».

Эта компания, напомним, построила в Волгограде интерактивный музей «Россия — моя история», храм Александра Невского на Площади Павших Борцов, многоэтажные жилые дома Ворошиловского и Дзержинского районов, реконструировала Дом пионеров (ГДЮЦ), кинотеатр «Победа» и другие объекты.

Как ранее сообщалось, всего на конкурс поступило две заявки, обе были признаны соответствующими требованиям. Однако победителя определили по баллам, которые присуждались по ряду квалификационных критериев, в числе которых наличие в собственности своего оборудования, финансовых ресурсов, опыта аналогичной работы и деловой репутации.

В документах закупки первоначально обе компании фигурировали под номерами, в итоговом протоколе названия компаний были скрыты.

В здании ЦУМа, которое уже много лет пустует, планируют создать многофункциональный выставочный центр, основой которого станут фонды музея ИЗО имени Ильи Машкова.