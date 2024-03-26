Цокольный этаж здания Нового экспериментального театра в Волгограде, который является объектом культурного наследия регионального значения, может быть использован в современных целях для оказания услуг общественного питания. Такое заключение, как сообщает V102.RU, сделано по результатам государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия. Анализ документации проводили эксперты из Волгограда и Астрахани по заказу ООО «Профит Групп», которое занимается ресторанной деятельности и услугами по доставке продуктов питания.

Напомним, что ранее в цокольном этаже Волгоградского НЭТа располагался ресторан «Ромео», а потом Стейк-Хаус «Bar&Grill». Предприятие общественного питания в здании театра закрылось в связи с ремонтом НЭТа. Первый этап ремонтных работ был завершен весной 2022 года. Строители выполнили усиление и гидроизоляцию фундамента, отремонтировали кровельное покрытие, обновили фасад и колонны, а также заменили наружные инженерные сети. Кроме того, были отреставрированы скульптуры трех муз на портике и львов во внутреннем дворике. Также специалисты восстановили лепнину и установили подсветку.

Второй этап предусматривал целый комплекс работ по укреплению конструкций, скульптур, реставрации декоративных элементов, потолочных росписей, паркетных полов, замену инженерных систем, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. В театре в рамках этого этапа планировали обновить все сценическое оборудование и аппаратуру. Однако найти подрядчика, который согласился бы выполнить эти работы за 489 миллионов рублей не удалось. Конкурс объявляли 4 раза, но заявок на него так и не поступило.

Справка.

Дом науки и искусств, в котором сейчас находится Новый экспериментальный театр, был открыт 20 декабря 1915 года. Инициатором строительства здания выступил царицынский купец и общественный деятель Александр Репников.

Зрительный зал вмещал 1100 человек, не считая малый зал. К парадному входу вела гранитная лестница, а внизу стояли белые скульптуры львов. Дом имел библиотеку-читальню, музыкальные классы, музей краеведения. Там же располагался любительский театральный кружок.

В первые годы революции в 1917 – 1918 годах в здании размещался Царицынский исполком Совета рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. В марте 1918 года здесь был создан народный театр, функционировавший как зимний городской театр. С октября 1922 года народный театр стал называться музыкально-драматическим театром, который в 1929 году был переименован в 1-й Сталинградский рабочий театр имени М. Горького. С 1933 года театр стал называться Краевым драматическим театром имени Горького.

В 1937 – 1938 годах в здании была проведена реконструкция (расширение) сценической части театра. Документальных сведений о реконструкции не выявлено. В ходе Сталинградской битвы здание театра сильно пострадало. Были разрушены или приведены в негодность почти все перекрытия, выгорели деревянные части здания, но фундаменты и стены цокольного этажа сохранились почти полностью. Работы по восстановлению здания начались в 1946 году, закончены — 2 августа 1952.

Суровый неоромантизм начала ХХ века, стиль в котором был первоначально выстроен Дом науки и искусств, сменили на более мажорный образ эллинистического храма.

С 1954 года здесь располагался Сталинградский областной драматический театр им. М. Горького, с 1961 года – Волгоградский областной драматический театр им. М. Горького, а с 1988 года - ГБУК «Волгоградский государственный Новый экспериментальный театр».

Фото из архива ИА «Высота 102»