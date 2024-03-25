Обвиняемых в пособничестве террористам отправили в СИЗО до 22 мая





Басманный суд Москвы заключил под стражу братьев Исломовых – Аминчона и Диловара, обвиняемых в пособничестве при организации теракта в «Крокус Сити Холл» – п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (Террористический акт). Также в СИЗО отправлен глава семейства 62-летний Исроил Исломов, который на данный момент находится в статусе подозреваемого.

По информации суда, все трое арестованы до 22 мая 2024 года, как и четверо террористов, заключенные под стражу накануне, 24 марта.

По данным следствия, с целью совершения террористического акта Шамсидин Фаридуни не позднее января 2024 года вовлек в состав организованной группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года – Диловара Исломова.

Фото: Басманный районный суд города Москвы



