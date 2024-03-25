Расследования

Тело пропавшего в январе мужчины нашли в реке под Волгоградом

Расследования 25.03.2024 12:45
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25.03.2024 12:45


Тело 43-летнего мужчины, пропавшего 4 января в Волгоградской области, обнаружили в реке Иловля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.  

По имеющейся информации, днем в указанный день житель села Зензеватка Ольховского района Волгоградской области Александр В.  ушел из дома и не вернулся. Родные мужчины сразу объявили о его исчезновении, однако до минувших выходных поиски не давали никаких результатов. 

Мертвым мужчина был обнаружен в трех километрах от родного села накануне, 24 марта. 

Тело мужчины находилось в воде, в реке Иловля, западнее села, – сообщил источник информагентства в экстренных службах. 

По предварительным данным, следов, которые указывали бы на насильственную смерть, на теле мужчины не обнаружено. 

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