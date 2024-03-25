Тело пропавшего в январе мужчины нашли в реке под Волгоградом





Тело 43-летнего мужчины, пропавшего 4 января в Волгоградской области, обнаружили в реке Иловля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.

По имеющейся информации, днем в указанный день житель села Зензеватка Ольховского района Волгоградской области Александр В. ушел из дома и не вернулся. Родные мужчины сразу объявили о его исчезновении, однако до минувших выходных поиски не давали никаких результатов.

Мертвым мужчина был обнаружен в трех километрах от родного села накануне, 24 марта.

– Тело мужчины находилось в воде, в реке Иловля, западнее села, – сообщил источник информагентства в экстренных службах.

По предварительным данным, следов, которые указывали бы на насильственную смерть, на теле мужчины не обнаружено.