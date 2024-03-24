Артем Донсков, который раньше жил в Волгограде, но совсем недавно перебрался в Подмосковье, самоотверженно спас посетителей «Крокуса», когда вооруженные террористы находились в здании и начали убивать безоружных людей.

В тот день, 22 марта, он вышел на смену и вместе с Исламом Халиловым, Никитой Ивановым и другими гардеробщиками выводил испуганных взрослых на улицу. Герою исполнилось 14 лет в прошлом декабре. Мальчик учится в школе № 19 Красногорска.

На видео, опубликованном в Telegram, подросток с рассудительностью взрослого рассказывает о произошедших событиях:

— Сначала все начиналось как обычный концерт. Мы принимали куртки, и оставалось совсем немного до третьего звонка и соответственно начала концерта. В один момент начинает бежать огромное количество людей. Спускается наша девушка работница и говорит: «Не знаю, что делать, там стреляют». А мы ничего не слышали и особо не отреагировали просто, было непонятно. И потом секунд через пять мы услышали очередь выстрелов и все начали кричать, бежать в сторону служебного помещения, — вспоминает бесстрашный школьник.

Затем, по его словам, когда все прибежали к служебному помещению, то оказались в тупике:

— Мы с ребятами это увидели и решили все взять в свои руки. Развернули их и повели в нужную сторону. Как раз там открыли аварийный выход. Все вышли через него. Мы с работниками старались убедиться, что все люди вышли, эвакуировались и мы никого там не оставили. Соответственно мы выходили самыми последними.

Далее Артем уточняет, что они с ребятами помогали эвакуируемым дойти до ТЦ «Вегас» и до метро.

— Старались помочь, чем можем. Проводили в сторону МКАДА, в сторону парковки. Старались убедиться, что со всеми все будет в порядке, — говорит подросток.

Отважный парень воспитывается в многодетной семье. У Артема есть две сестренки. Мать мальчика Александра Донскова в Подмосковье работала детским психологом.

Фонд «Ридовка Помогает!» заявил о перечислении миллиона рублей маме юного героя, который не побоялся и спас людей. Также фонд попросил банки оказать содействие в исполнении семейной мечты — приобретении собственного жилья в ипотеку. К слову, коллеге Артема 15-летнему Исламу миллион рублей перевел рэпер Моргенштерн*, который давно хочет вернуться в России после долгих месяцев в эмиграции.

Напомним, что чудовищный теракт произошел вечером 22 марта на концертной площадке «Крокус» в Подмосковье. Группа боевиков ворвалась в здание и начала расстреливать слушателей группы «Пикник». Также террористы поджигали кресла и аварийные выходы. Бандиты пытались прорваться к границе с Украиной через Брянскую область, но были задержаны силовиками, их повезли на допрос. ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

На сегодня, по данным СКР, число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 137 человек, из них — трое детей. Пострадали, по последним сведениям, 182 человека.

Фото и коллаж: Readovka / t.me, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

*Алишер Моргенштерн — внесен Минюстом РФ в список иноагентов