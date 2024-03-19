«Как будто снегом засыпало»: под Волгоградом молоковоз расплескал содержимое





В Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия 19 марта в кювете оказался молоковоз. Содержимое одной из цистерн, сообщает ИА «Высота 102» полностью вытекло на землю.

О происшествии в Городищенском районе сообщили очевидцы последствий. По словам водителей, разлившее молоко на первый взгляд выглядит как снег.

– Земля мерзлая и молоко не уходит в землю, – сообщают волгоградцы. – Водитель вроде как цел, а молоко очень жаль, конечно, – сколько добра пропало почем зря.





По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария на трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский произошла около 07.30 19 марта. Здесь также подтвердили, что водитель молоковоза не пострадал.

Других участников в данном ДТП не было. Вероятнее всего, управлявший машиной водитель не справился с управлением.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области