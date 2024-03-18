Происшествия

«За малым не влетел в дверь музея»: возле обладмина в Волгограде разбились две машины такси – видео

Происшествия 18.03.2024 17:10
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18.03.2024 17:10


В Центральном районе Волгограда на пересечении ул. Ленина и пр. Ленина 18 марта разбились две маши такси марки Renault Logan. По предварительной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло по вине одного из водителей, который двигался на запрещающий сигнал светофора. 



– 25-летний мужчина, управляя Renault Logan и двигаясь по улице Ленина со стороны улицы Советской в сторону улицы Мира, совершил проезд на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с Renault Logan под управлением 33-летнего мужчины, который проезжал по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в ведомстве, авария обошлась без пострадавших - в результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

По словам очевидцев, одна из машин такси вылетела на пешеходную зону, прилегающую к музею. 

Renault за малым не врезался в дверь музея. К счастью, никого из людей в тот момент рядом не было, – рассказали волгоградцы. 

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области, V102.RU

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