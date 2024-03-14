На трассе в Саратове из-за тумана столкнулись 20 грузовиков и легковушек

В Гагаринском районе Саратова 14 марта в результате нескольких массовых ДТП пострадали семь человек, сообщает местное издание «СарИнформ». Столкновения в общей сложности 20 автомобилей произошли на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

– По данным начальника управления ОБЖ региона Юрия Юрина, ДТП произошли рядом с селом Клещевка. Из семи пострадавших госпитализация потребовалась одному человеку, остальным помощь оказана на месте, – передают саратовские журналисты. – На трассе затруднено движение, работают экстренные службы.





Автомобили из каких регионов попали в дорожно-транспортные происшествия, не сообщается. Однако, судя по фото, в авариях пострадали как легковые, так и большегрузы.

По данным Госавтоинспекции причиной массовых ДТП вероятнее всего стали неблагоприятные погодные условия – в Саратове наблюдается густой туман сегодня. Автомобилистам советуют включить противотуманные фары, не ехать быстро и держать расстояние до машин впереди и сбоку.





Фото: Госавтоинспекция Саратова, Юрий Юрин