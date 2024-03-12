«Что им там померещилось?»: в Волгограде программист лишился работы из-за фото кактуса в чате колледжа

То, что последовало за этим, ошарашило молодого человека.
- Почти сразу после этого меня вдруг выкинули из чата. Все мои попытки узнать, по какой причине это произошло, ни к чему не привели. А через некоторое время моя руководительница стала настойчиво предлагать мне прийти на беседу. Я также пытался выяснить, на какую тему должна состояться беседа, но мне отказывались ее называть, - рассказывает Алексей.
Что могло стать поводом для вызова «на ковер» к руководству, молодой мужчина догадался после получения информации от студентов. Учащиеся рассказали преподавателю, что фото кактуса в чате колледжа некоторые сотрудники, а именно, дамы почтенного возраста, посчитали «фотошуткой ниже пояса».
- Сказать, что я был потрясен, это не сказать ничего. Мне трудно объяснить, что в голове у людей, которые усмотрели в невинной фотографии кактуса нечто оскорбительное. Если следовать этой так называемой логике, то и кактусы как целый класс растений нужно запретить? Боюсь тогда, что я не успею доползти до канадской границы – в моей коллекции более двухсот кактусов, - шутит Алексей.
Не желая опускаться ни до каких объяснений и не чувствуя за собой никакой вины, преподаватель написал заявление об увольнении по собственному желанию и отправил его руководству.
- В колледже я работал по совместительству, основное место моей работы - Волгоградский технический университет. Трудовая книжка моя в колледже не лежит, надеюсь, что мои отношения с этим учреждением закончены, - подытожил Алексей.
Однако скандал с фото кактуса продолжает набирать обороты. Студентам уже поступила «указиловка» не упоминать имя преподавателя (возможно, уже внесено в списки экстремистов? – прим. ред. V102.RU) и запрещены любые шутки и мемы с видом кактуса.
Между тем, здоровая часть общества уже организовала петицию с требованием вернуть программиста Алексея Жданова в колледж.