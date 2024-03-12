«Что им там померещилось?»: в Волгограде программист лишился работы из-за фото кактуса в чате колледжа





В Волгограде разразился скандал, связанный с увольнением преподавателя по программированию колледжа управления и новых технологий имени Гагарина, который выложил фотографию кактуса из своей коллекции в чат образовательного учреждения. Как рассказал V102.RU Алексей Жданов, который с детства занимается коллекционированием кактусов, 9 марта он заметил, что одно из растений из семейства экспостоа, которые характеризуются своеобразным «шерстяным» покровом, дало цветки.

В Волгограде разразился скандал, связанный с увольнением преподавателя по программированию колледжа управления и новых технологий имени Гагарина, который выложил фотографию кактуса из своей коллекции в чат образовательного учреждения. Как рассказал V102.RU Алексей Жданов, который с детства занимается коллекционированием кактусов, 9 марта он заметил, что одно из растений из семейства экспостоа, которые характеризуются своеобразным «шерстяным» покровом, дало цветки.

Корреспондент V102.RU пытался взять комментарий у руководства колледжа, однако в приемной, едва услышав, по какому вопросу звонит журналист, быстро ответили – «не даем никаких комментариев». Номер редакционного телефона все же в приемной записали – возможно, в руководстве все же решатся объяснить этот инцидент. Корреспондент V102.RU пытался взять комментарий у руководства колледжа, однако в приемной, едва услышав, по какому вопросу звонит журналист, быстро ответили – «не даем никаких комментариев». Номер редакционного телефона все же в приемной записали – возможно, в руководстве все же решатся объяснить этот инцидент.

Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

- продолжил Алексей. -То, что последовало за этим, ошарашило молодого человека.- рассказывает Алексей.Что могло стать поводом для вызова «на ковер» к руководству, молодой мужчина догадался после получения информации от студентов. Учащиеся рассказали преподавателю, что фото кактуса в чате колледжа некоторые сотрудники, а именно, дамы почтенного возраста, посчитали «фотошуткой ниже пояса».- шутит Алексей.Не желая опускаться ни до каких объяснений и не чувствуя за собой никакой вины, преподаватель написал заявление об увольнении по собственному желанию и отправил его руководству., - подытожил Алексей.Однако скандал с фото кактуса продолжает набирать обороты. Студентам уже поступила «указиловка» не упоминать имя преподавателя (возможно, уже внесено в списки экстремистов? – прим. ред. V102.RU) и запрещены любые шутки и мемы с видом кактуса.Между тем, здоровая часть общества уже организовала петицию с требованием вернуть программиста Алексея Жданова в колледж.