Общество

«Что им там померещилось?»: в Волгограде программист лишился работы из-за фото кактуса в чате колледжа

Общество 12.03.2024 14:51
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12.03.2024 14:51


В Волгограде разразился скандал, связанный с увольнением преподавателя по программированию колледжа управления и новых технологий имени Гагарина, который выложил фотографию кактуса из своей коллекции в чат образовательного учреждения. Как рассказал V102.RU Алексей Жданов, который с детства занимается коллекционированием кактусов, 9 марта он заметил, что одно из растений из семейства экспостоа, которые характеризуются своеобразным «шерстяным» покровом, дало цветки.
- Я разместил в чате колледжа фото кактуса, которое сопроводил словами сожаления, что, мол, жалко, что он расцвел с опозданием, а не в праздничный день 8 марта, - продолжил Алексей. - Написал, какая классная композиция. Шелковистый кактус немного с колючками в дорогом горшке за 2 тысячи рублей – и мне сказали, простите, это неприличный кактус. 
То, что последовало за этим, ошарашило молодого человека.
- Почти сразу после этого меня вдруг выкинули из чата. Все мои попытки узнать, по какой причине это произошло, ни к чему не привели. А через некоторое время моя руководительница стала настойчиво предлагать мне прийти на беседу. Я также пытался выяснить, на какую тему должна состояться беседа, но мне отказывались ее называть, - рассказывает Алексей.
Что могло стать поводом для вызова «на ковер» к руководству, молодой мужчина догадался после получения информации от студентов. Учащиеся рассказали преподавателю, что фото кактуса в чате колледжа некоторые сотрудники, а именно, дамы почтенного возраста,  посчитали «фотошуткой ниже пояса».
- Сказать, что я был потрясен, это не сказать ничего. Мне трудно объяснить, что в голове у людей, которые усмотрели в невинной фотографии кактуса нечто оскорбительное. Если следовать этой так называемой логике, то и кактусы как целый класс растений нужно запретить? Боюсь тогда, что я не успею доползти до канадской границы – в моей коллекции более двухсот кактусов, - шутит Алексей.
Не желая опускаться ни до каких объяснений и не чувствуя за собой никакой вины, преподаватель написал заявление об увольнении по собственному желанию и отправил его руководству.
- В колледже я работал по совместительству, основное место моей работы - Волгоградский технический университет. Трудовая книжка моя в колледже  не лежит, надеюсь, что мои отношения с этим учреждением закончены, - подытожил Алексей.
Однако скандал с фото кактуса продолжает набирать обороты. Студентам уже поступила «указиловка» не упоминать имя преподавателя (возможно, уже внесено в списки экстремистов? – прим. ред. V102.RU) и запрещены любые шутки и мемы с видом кактуса.
Между тем, здоровая часть общества уже организовала петицию с требованием вернуть программиста Алексея Жданова в колледж.
Корреспондент V102.RU пытался взять комментарий у руководства колледжа, однако в приемной, едва услышав, по какому вопросу звонит журналист, быстро ответили – «не даем никаких комментариев». Номер редакционного телефона все же в приемной записали – возможно, в руководстве все же решатся объяснить этот инцидент. 
Коллаж Алексея Костякова/V102.RU

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