Николай Валуев зарядился патриотизмом в Волгограде

Фото гордума Волгограда t.me
Общество 09.03.2024 20:23
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09.03.2024 20:23
Фото гордума Волгограда t.me
Депутат Госдумы Николай Валуев сегодня, 9 марта, принял участие в двух мероприятиях, которые прошли в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городскую думу, знаменитый российский спортсмен, многократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе посетил церемонию открытия чемпионата и первенства ЮФО по тхэквондо МФТ в учебно-тренировочном комплексе Волгоградской академии физической культуры. На открытие турнира, куда прибыли свыше 500 спортсменов, пришли также участники специальной военной операции и ветераны.
Николай Валуев отметился и в другой, военно-патриотической акции «Да здравствует Россия. Россия, вперёд!», которая прошла у Вечного огня на Аллее Героев. Ее участниками стали юнармейцы, воспитанники Поста №1 и кадетских классов школ города. Депутаты и общественники говорили о преемственности поколений, современных героях России и патриотизме, подчеркнули в городской думе.Ранее сообщалось, что Николай Валуев приедет в Волгоград со всей семьей, чтобы «поближе познакомить детей с богатой историей города-героя и его замечательными жителями».
Фото гордума Волгограда t.me
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