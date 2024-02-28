Николай Валуев с детьми приедет в Волгоград 9 марта

Общество 28.02.2024 13:56
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28.02.2024 13:56
В начале марта в Волгоград приедет депутат Госдумы Николай Валуев. Об этом сообщил депутат Волгоградской гордумы Иван Селезнев, передает V102.RU.Политик откликнулся на приглашение волгоградца принять участие в торжественной церемонии открытия чемпионата и первенства Южного федерального округа по тхэквондо МФТ. Мероприятие, запланированное в рамках поддержки участников СВО и их семей, пройдет 9 марта в учебно-тренировочном комплексе при Волгоградской государственной академии физической культуры.
Иван Селезнев отметил, что Николай Валуев приедет в Волгоград со всей своей семьей, чтобы «поближе познакомить детей с богатой историей города-героя и его замечательными жителями».
Фото Николай Валуев VK.com
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