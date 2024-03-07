Бунт в колонии строгого режима пресекли в Саратовской области





В городе Пугачев Саратовской области пресекли бунт заключенных в колонии строго режима №4. Об этом 7 марта со ссылкой на пресс-службу саратовского УФСИН сообщает «СарИнформ». Уточняется, что происшествие произошло накануне.

В частности, по сведениям издания, осужденный за убийство заключенный, который содержится в спецусловиях и уже имеет больше 50 взысканий, демонстративно в шантажной форме отказался выполнять требования сотрудников колонии и отказался добровольно передавать им запрещенный предмет (какой, не сообщается – Прим.ред.).

– В итоге нарушителю заломали руки, – передают саратовские журналисты.

Однако действия восставшего заключенного поддержали и другие заключенные из числа злостных нарушителей. Они стали ломать окна и двери в колонии.

– После проведения сотрудниками "разъяснительной беседы", они успокоились. В этом случае обошлось без применения физической силы. Сейчас в ИК-4 подсчитывают ущерб, нанесенный зэками. Колония работает в штатном режиме, обстановку в учреждении контролируют сотрудники, – сообщает ИА «СарИнформ».