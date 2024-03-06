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Бочарову представили нового главу волгоградского УФСИН Коновалова

Главное 06.03.2024 18:35
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06.03.2024 18:35


Директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы Аркадий Гостев 6 марта представил губернатору Волгоградской области нового руководителя управления ФСИН России. По данным администрации региона, им стал Сергей Коновалов – полковника внутренней службы. 

Сообщается, что Андрей Бочаров и Аркадий Гостев обсудили вопросы взаимодействия и обеспечения комплексной безопасности рассмотрены в формате видеоконференции. 

Характеризуя нового начальника УФСИН России Сергея Коновалова, Гостев отметил его высокие профессиональные качества. Андрей Бочаров в свою очередь поздравил Коновалова с вступлением в должность и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного сотрудничества с ведомством.

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