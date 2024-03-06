Бочарову представили нового главу волгоградского УФСИН Коновалова

Директор Федеральной службы исполнения наказаний генерал внутренней службы Аркадий Гостев 6 марта представил губернатору Волгоградской области нового руководителя управления ФСИН России. По данным администрации региона, им стал Сергей Коновалов – полковника внутренней службы.
Сообщается, что Андрей Бочаров и Аркадий Гостев обсудили вопросы взаимодействия и обеспечения комплексной безопасности рассмотрены в формате видеоконференции.
Характеризуя нового начальника УФСИН России Сергея Коновалова, Гостев отметил его высокие профессиональные качества. Андрей Бочаров в свою очередь поздравил Коновалова с вступлением в должность и отметил, что рассчитывает на продолжение эффективного сотрудничества с ведомством.