Aviaincident: в небе под Волгоградом засекли неопознанный БПЛА

О неопознанном БПЛА самолетного типа, который двигался в сторону Волгограда сообщил сегодня, 6 марта, телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Беспилотник, как указывают авторы канала, засекла накануне в 20.27 охрана нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. По их сообщению, БПЛА двигался от железнодорожной станции Сарепта в сторону Волгограда. Уведомлений о полете не было.

Информация, утверждают авторы телеграм-канала, согласно установленной схемы была передана в органы ПВО, ФСБ, прокуратуры, дежурному ГУ МВД по Волгоградской области.

– Сигнал «Режим» не объявлялся, – добавляют авторы телеграм-канал.

Фото из архива ИА «Высота 102»