Происшествия

Aviaincident: в небе под Волгоградом засекли неопознанный БПЛА

Происшествия 06.03.2024 19:32
0
06.03.2024 19:32


О неопознанном БПЛА самолетного типа, который двигался в сторону Волгограда сообщил сегодня, 6 марта, телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Беспилотник, как указывают авторы канала, засекла накануне в 20.27 охрана нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. По их сообщению, БПЛА двигался от железнодорожной станции Сарепта в сторону Волгограда. Уведомлений о полете не было.

Информация, утверждают авторы телеграм-канала, согласно установленной схемы была передана в органы ПВО, ФСБ, прокуратуры, дежурному ГУ МВД по Волгоградской области. 

Сигнал «Режим» не объявлялся, – добавляют авторы телеграм-канал.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
05.03.2024 16:48
Происшествия 05.03.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 16:15
Происшествия 05.03.2024 16:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 15:43
Происшествия 05.03.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 15:42
Происшествия 05.03.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 11:47
Происшествия 05.03.2024 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 10:40
Происшествия 05.03.2024 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 10:26
Происшествия 05.03.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2024 08:12
Происшествия 05.03.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2024 16:43
Происшествия 04.03.2024 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2024 11:59
Происшествия 04.03.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 21:32
Происшествия 03.03.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 15:11
Происшествия 03.03.2024 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 13:54
Происшествия 03.03.2024 13:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 12:49
Происшествия 03.03.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.03.2024 10:46
Происшествия 03.03.2024 10:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:08
Очередная скорая застряла в обледеневшем дворе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:58
«Понял, что меня могут убить»: журналист Ященко бежал из Волгограда в ГерманиюСмотреть фотографии
19:39
Переплюнул даже Музраева. Пять адвокатов встали на защиту мебельщика-кидалы БородавкоСмотреть фотографии
19:32
Aviaincident: в небе под Волгоградом засекли неопознанный БПЛАСмотреть фотографии
18:35
Бочарову представили нового главу волгоградского УФСИН КоноваловаСмотреть фотографии
18:14
Помощь спасателей МЧС потребовалась волгоградцам после жесткого ДТПСмотреть фотографии
18:09
В Волжском объявили охоту на торговцев женской радостьюСмотреть фотографии
17:35
Где-то мы это видели. В Саратове за неуспеваемость уволили директора «Ситиматик»Смотреть фотографии
17:30
Под Волгоградом оставили за решеткой создательницу кредитной пирамидыСмотреть фотографии
16:24
«На свалки больше не жалуются»: регоператор – о том, какие обращения поступают от горожанСмотреть фотографии
15:37
В Волгоградском НЭТ почтили память Отара ДжангишерашвилиСмотреть фотографии
15:09
В Волгоградской области похоронные выплаты увеличили до 8467 рублейСмотреть фотографии
15:07
В больнице №22 Волгограда после ареста главврача нашли нарушения при госзакупкахСмотреть фотографии
14:56
Волгоградский опыт организации питания в школах могут использовать в ДагестанеСмотреть фотографии
14:26
Отделения почты на два дня изменили график работы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:51
Специалисты ВТЗ признаны лучшими инженерами РоссииСмотреть фотографии
13:12
Замдиректора Волжского УЦ обвиняют в фейковой подготовке полсотни специалистовСмотреть фотографии
12:51
Андрей Бочаров раскрыл тайну визита своего зама к Александре ПахмутовойСмотреть фотографии
12:39
Планируйте будущее ваших детей: «СОГАЗ-Мед» приглашает оформить полис ОМС для новорожденныхСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области иностранец откупился от новобрачной за РВПСмотреть фотографии
12:08
Щекотавшая «Родину-мать» блогер Агафонова в Волгограде хочет вырваться из СИЗОСмотреть фотографии
11:34
С обвиняемых в гибели мальчика в аквапарке Волжского требуют 15 млн рублейСмотреть фотографии
11:23
Без косяков: народная примета предрекла плохой урожай в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:10
Расписание электрички изменят из-за ремонта ж/д путей под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:55
Волгоградское УФАС обнаружило нарушение в рекламе MegaMarketСмотреть фотографии
10:38
Старшекурсникам колледжа им. Гагарина готовы предложить работу на волгоградском заводеСмотреть фотографии
10:29
Двоих рыбаков в Волгоградской области осудят за лишних карасейСмотреть фотографии
10:05
Половину гостиницы Дома молодежи раскрошили в Волгограде за два месяцаСмотреть фотографии
09:07
Волонтеры отвезли подарки постояльцам приюта «Соборник» в ГорноводяномСмотреть фотографии
08:37
В Волгоградской области 6 марта включат тревожные сиреныСмотреть фотографии
 