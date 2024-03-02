Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет стабильно теплая весна

Какие бы сюрпризы не подбрасывала погода, волгоградцев уже давно греет мысль о наступающей весне. Устав от холодов, многие горожане ждут потепления буквально с первых дней марта. Совпадут ли их желания с прогнозами синоптиков, узнали корреспонденты ИА «Высота 102».

В первые дни марта природа пойдет на уступки всем тем, кто окончательно выбился из сил из-за зимней серости, пронизывающего ветра и вечной «мерзлоты». До конца недели температура воздуха в городе поднимется до +5 градусов.

- В ближайшие дни в регионе ожидается ясная погода с повышением как дневных, так и ночных температур, - рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения ЦГМС Наталья Алатырцева. - Однако потепление будет временным. После прохождения холодного фронта синоптическая обстановка в Волгоградской области изменится.

В Международный женский день о весне волгоградцам будут напомнить разве что свежие тюльпаны. А вот погода пока не порадует жителей полноценным весенним вторжением.

- На праздничных выходных ночные температуры в Волгоградской области опустятся до -7 до -10, - отмечает Наталья Алатырцева. - В «минус» они уйдут и днём. Вместе с похолоданием в регион вернутся осадки.

Несмотря на все превратности погоды, в марте в Волгоградской области все же состоится полноценное открытие сезона. Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, долгожданное тепло горожане ощутят через неделю после праздников.





- Метеорологическая весна наступает тогда, когда среднесуточные температуры превышают 0 градусов. И по южным районам Волгоградской области мы ожидаем ее прихода уже 12-13 марта. Но жарко не будет. Днем столбики термометров покажут в среднем 3-5 градусов выше нуля, ночью - от -1 до 0, - комментирует синоптик. - А вот по-настоящему теплая весна по долгосрочным предварительным прогнозам наступит к середине третьей декады марта. К этому времени мы ожидаем потепления до +15 градусов.

К слову, март уже не раз удивлял волгоградцев своим переменчивым характером. В прошлом столетии температура нередко опускалась до 20 градусов мороза. В последние годы погода устанавливает новые рекорды. В 2002 году горожане отмечали Международный женский день при +15 градусах. В 2008 резкое потепление случилось к концу месяца - 25 и 26 марта регион прогрелся до +20! Природной аномалией горожане назвали и непривычно тёплую погоду в прошлом году. Новый рекорд зафиксировали уже 19 марта - столбики термометров поднялось до 19 градусов тепла.

Автор Виктория Чумакова

Фото из архива ИА «Высота 102»