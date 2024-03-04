В Саратове молодой лев атаковал 14-летнюю девочку в конном клубе

В Ленинском районе Саратова выясняют обстоятельства нападения льва на 14-летнюю девочку. По данным издания «СарИнформ», содержавшийся в вольере зверь покусал руки подростку.

Как сообщили саратовские журналисты, инцидент произошел на территории конного клуба «Гармония». По предварительным данным, лев напал на девочку в тот момент, когда она проходила мимо клетки. С места происшествия пострадавшую доставили в городскую больницу.

По факту происшествия сотрудниками СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей.

– Обвинение пока никому не предъявили. Идет расследование, – уточняет «СарИнформ».

Отметим, что судя по предоставленным следователями фото, напавший на подростка лев еще достаточно молод и, не исключено, что зверь лишь заигрывал с девочкой. На вопросы, как школьница оказалась возле вольера и как животное могло дотянуться до нее и ранить, предстоит ответить в ходе следствия.

Фото: СУ СК России по Саратовской области