Происшествия

В Саратове молодой лев атаковал 14-летнюю девочку в конном клубе

Происшествия 04.03.2024 16:43
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04.03.2024 16:43


В Ленинском районе Саратова выясняют обстоятельства нападения льва на 14-летнюю девочку. По данным издания «СарИнформ», содержавшийся в вольере зверь покусал руки подростку. 

Как сообщили саратовские журналисты, инцидент произошел на территории конного клуба «Гармония». По предварительным данным, лев напал на  девочку в тот момент, когда она проходила мимо клетки. С места происшествия пострадавшую доставили в городскую больницу. 

По факту происшествия сотрудниками СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья людей. 

Обвинение пока никому не предъявили. Идет расследование, – уточняет «СарИнформ». 

Отметим, что судя по предоставленным следователями фото, напавший на подростка лев еще достаточно молод и, не исключено, что зверь лишь заигрывал с девочкой. На вопросы, как школьница оказалась возле вольера и как животное могло дотянуться до нее и ранить, предстоит ответить в ходе следствия. 

Фото: СУ СК России по Саратовской области 

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