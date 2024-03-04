Спорт

«Спартак» уверенно победил в ватерпольной Суперлиге

Спорт 04.03.2024 10:20
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04.03.2024 10:20


Ватерполисты волгоградского «Спартака» завершили регулярный сезон Суперлиги двумя уверенными победами в родном бассейне над астраханским СШОР  — 19:6 и 17:6. Красно-белые остались на первом месте в турнирной таблице и теперь в ближайший месяц начнут очередную битву за чемпионство со стадии полуфинала, сообщает V102.RU.
Подопечные Владимира Карабутова в заключительном туре встречались с дублем одного из конкурентов «Спартака» в борьбе за главный трофей страны «Динамо-СШОР» из Астраханской области. На самом старте первой встречи счет открыли хозяева. Отличился Кирилл Носаев. Вскоре он же заработал пенальти, который уверенно реализовал Сергей Буланаев. Довел дело до разгромного счета Максим Шулев, реализовавший контратаку. Однако до перерыва Андрей Степкин в большинстве поразил ворота Дмитрия Трусова и сократил отставание. Во второй восьмиминутке Роман Усов выстрелил дуплетом и увеличил отрыв. Затем Ярослав Низьев в составе СШОР забросил второй мяч своего коллектива, на что достаточно оперативно ответили своими точными попаданиями Кирилл Носаев и Степан Андрюков. Со счетом 7:2 в пользу хозяев завершилась первая половина поединка.
В третьей четверти зрители увидели обилие голов с обеих сторон. Сначала Шулев воспользовался численным преимуществом, а после этого отличился Семен Девяткин. До окончания отрезка Носаев и Шулев оформили по дублю, а гости забросили трижды в ответ. В заключительном периоде по два раза записали результативные баллы на свой счет Иван Власов и Кирилл Чуксин. Еще по одному мячу оформили Буланаев и Девяткин. Астраханцы ответили лишь одним голом в исполнении Дмитрия Золотова. 19:6 — уверенная победа «Спартака» на классе.

В повторном матче никакой борьбы не получилось. Уже по итогам двух четвертей волгоградские исполнители знатно покуражились над своими соперниками, отправив 14 мячей в их ворота. За СШОР единственный гол в первой половине на счету Ярослава Низьева. При этом вторая часть поединка позволила астраханским спортсменам сохранить свое лицо. Обе восьмиминутки остались за гостями — 2:1 и 3:2. Но итоговый счет все равно ожидаемо оказался в пользу хозяев бассейна и явных фаворитов противостояния — 17:6.
Таким образом, красно-белые набрали 95 очков за 18 туров розыгрыша Суперлиги и стали победителями регулярки. Теперь волгоградская команда вместе с финишировавшим на второй строчке казанским «КОС-Синтезом» в полуфинале чемпионата будет ждать своего соперника по итогам четвертьфинальных сражений.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГАУ ДО ВО "СШ по ВВС "Спартак-Волгоград" VK.com

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