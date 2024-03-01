Спорт

Цена высока: «Ротор» начинает борьбу за выход в Первую лигу

Спорт 01.03.2024 21:28
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01.03.2024 21:28


Волгоградский «Ротор» в воскресенье, 3 марта, домашним матчем с «Уфой» начнет чемпионат Второй Лиги группы «Золото». Начало встречи в 15-00 ч., сообщает V102.RU.
Напомним,  в осенней части сезона сине-голубые только лишь в последних турах обеспечили себе место в шестерке сильнейших, что позволило волгоградцам весной продолжить борьбу за повышение в классе. «Ротор» за 18 туров заработал 28 очков на первом этапе сезона  и одержал  семь побед, столько же раз сыграл вничью и четырежды проиграл. «Уфа» же расположилась строчкой выше, набрав на три балла больше. На вершине таблицы оказался «Краснодар-2», в тренерский штаб которого входит наставник Николай Писарев и его ассистент, легенда волгоградского футбола Олег Веретенников.  
Путевки в более высший дивизион гарантированно получат первые два коллектива по итогам весеннего отрезка, в котором также состоится 18 туров. Третья команда сыграет за последнюю путевку наверх стыковые матчи с «Краснодаром-2», если кубанцы сами финишируют весной в шестерке. По итогам осенней части покинули группу «Золото» ульяновская «Волга», омский «Иртыш», брянское «Динамо» и костромской «Спартак». Из заменят в новом сезоне столичная «Родина-2», липецкий «Металлург», «Челябинск» и «Новосибирск». Кроме вышеперечисленных клубов, в «Золоте» примут участие «Муром»,  песчанокопская «Чайка» и московский «Велес».

«Ротор» за межсезонье традиционно совершал трансферы как на вход, так и на выход. Покинули клуб в качестве свободных агентов голкипер Сергей Самок,  полузащитники Данил Шаталов, Дэвид Бигулаев, Кирилл Родионов, Илья Воробьев и нападающий Рашид Магомедов. Форвард подписал контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», а Самок перешел в «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Оба коллектива в данный момент выступают в Первой лиге. Другой вратарь «Ротора» Иван Литвенок на правах аренды отправился в пензенский «Зенит».
А пополнили состав сине-голубых семь новичков: голкипер Никита Чагров, защитники Бексултан Шамши и Ярослав Крашевский, арендованный у московского «Спартака», полузащитник Алексей Усанов и  нападающие Евгений Мухин, Дмитрий Лаврищев и Руслан Болов. Отметим, что Чагров, Шамши и Болов ранее играли под руководством Сергея Попкова в «Окжептесе» из Казахстана. .Большая часть новобранцев уже успели показать себя в товарищеских встречах.
На сборах в Турции «Ротор» провел восемь контрольных поединков, в которых четыре раза выиграл, трижды разошелся миром с соперниками и один раз уступил «Родине-2». В последнем матче волгоградцы со счетом 2:1 одолели команду из Российской премьер-лиги калининградскую «Балтику». Забили за сине-голубых Филипп Дворецков и Ризван Ахмедханов с пенальти.
Напомним, ближайший оппонент «Ротора» «Уфа» не слишком успешно начала первую часть сезона. На старте первенства в команде из Башкирии сменился главный тренер. Вместо Сергея Гуренко на пост наставника заступил Евгений Харлачев. С этим специалистом уфимцы преобразились и c нижней половины таблицы поднялись на второе место в осеннем этапе.

Все 10 команд, участвующих в группе «Золото», претендуют на  итоговое повышение в классе. В каждом туре болельщики и эксперты ожидают яркой и бескомпромиссной борьбы на каждом участке поля, так как цена набранных очков в таком скоротечном и конкурентном турнире весьма высока.  И «Ротору» крайне важно стартовать с удачного результата в ближайшее воскресенье, чтобы на деле показать свои серьезные амбиции и подарить дополнительный оптимизм болельщикам. Нет сомнений, что поклонники сине-голубых 3 марта придут в большом количестве на Волгоград Арену после нескольких месяцев ожидания официальных матчей на родном стадионе. Билеты на игру уже активно раскупаются.  Теперь все в руках и ногах футболистов и главного тренера Сергея Попкова. Задачи поставлены, теперь осталось их выполнить по максимуму.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» VK.com

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