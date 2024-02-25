В Волгограде на рынке локализовали пожар на площади в 920 кв. м

В Советском районе Волгограда пожарные расчеты локализовали возгорание на строительно-оптовой базе на Тулака, произошедшее сегодня в 13.25, сообщает V102.RU.
— В 14.54 локализация на площади 920 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в спасательном ведомстве.
Напомним, по информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, изначально огонь охватил старые вещи в здании размером 15 на 30 метров. Площадь возгорания оценивалась в 30 «квадратов».
UPD: Открытое горение ликвидировано в 15.37 на площади в 920 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области