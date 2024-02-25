Происшествия

В Волгограде на рынке локализовали пожар на площади в 920 кв. м

Происшествия 25.02.2024 15:31
0
25.02.2024 15:31


В Советском районе Волгограда пожарные расчеты локализовали возгорание на строительно-оптовой базе на Тулака, произошедшее сегодня в 13.25, сообщает V102.RU. 



— В 14.54 локализация на площади 920 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, — уточнили в спасательном ведомстве. 



Напомним, по информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, изначально огонь охватил старые вещи в здании размером 15 на 30 метров. Площадь возгорания оценивалась в 30 «квадратов». 

UPD: Открытое горение ликвидировано в 15.37 на площади в 920 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.02.2024 14:48
Происшествия 25.02.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2024 10:11
Происшествия 25.02.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.02.2024 08:59
Происшествия 25.02.2024 08:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 17:21
Происшествия 24.02.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 14:13
Происшествия 24.02.2024 14:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 11:26
Происшествия 24.02.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 10:46
Происшествия 24.02.2024 10:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.02.2024 09:31
Происшествия 24.02.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2024 09:52
Происшествия 23.02.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 20:21
Происшествия 22.02.2024 20:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 17:51
Происшествия 22.02.2024 17:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 15:44
Происшествия 22.02.2024 15:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 15:21
Происшествия 22.02.2024 15:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 14:19
Происшествия 22.02.2024 14:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2024 09:56
Происшествия 22.02.2024 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:41
Директор ВТЦ прокомментировала закрытие кинотеатра в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде на рынке локализовали пожар на площади в 920 кв. мСмотреть фотографии
14:48
На оптовом рынке на Тулака в Волгограде тушат крупный пожар: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:34
«Руки переставали слушаться от холода»: энергетик - о работе в обесточенном стихией КотельниковоСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде простятся с бойцом отряда «Бессмертный Сталинград» с позывным «Баварец»Смотреть фотографии
11:15
В Волгограде закрыли кинотеатр «Пять звезд» в ВТЦСмотреть фотографии
10:11
В Волжском у караоке-бара водители не поделили дорогу. Ведется розыскСмотреть фотографии
09:35
«Вы – половина нас»: гандболистки «Динамо-Синары» раскрыли секреты болельщикамСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области нашли повешенным студента колледжаСмотреть фотографии
08:14
В последнюю неделю февраля волгоградцев проморозит до -19ºСмотреть фотографии
21:54
Снежная луна испортит сон волгоградцам 24 февраляСмотреть фотографии
21:17
«Скотину нечем поить»: село в Волгоградской области второй день живет без водыСмотреть фотографии
20:19
«Нет сил терпеть»: дальнобойщик из Михайловки с раком головного мозга остался без лекарствСмотреть фотографии
19:48
Во Фролово ликвидировали крупную аварию на водопроводеСмотреть фотографии
18:53
Из волгоградских магазинов исчезли дешевые яйцаСмотреть фотографии
17:21
«Мертвые свиньи лежали на дороге»: под Волгоградом сгорел цыганский хоздворСмотреть фотографии
17:00
«Минск», «Волжаночка» и «Малятко»: какими были легендарные советские магазины ВолгоградаСмотреть фотографии
16:13
Юные волгоградки стали чемпионками первенства РФ по гандболуСмотреть фотографии
15:55
Больше половины домов во Фролово подключили к водоснабжениюСмотреть фотографии
15:09
Волгоградского блогера уличили в хайпе на мусореСмотреть фотографии
15:01
Андрей Бочаров выразил соболезнование в связи со смертью Вячеслава ЛебедеваСмотреть фотографии
14:13
Под Волгоградом в День защитника Отечества сын зарезал отцаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде чиновники потребовали изъятия участков с домами у жертв аферисткиСмотреть фотографии
12:50
Пять мемориалов отреставрируют в Волгограде в 2024 годуСмотреть фотографии
11:57
Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звездыСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом 656 домов остались без водыСмотреть фотографии
10:46
Старая «Волга» протаранила столб в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значитСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом в лобовой аварии покалечились четвероСмотреть фотографии
09:14
Санкции США затронули волгоградский бизнесСмотреть фотографии
 