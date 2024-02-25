На оптовом рынке на Тулака в Волгограде тушат крупный пожар: видео

В Советском районе Волгограда на строительно-оптовой базе на Тулака сегодня, 25 февраля, вспыхнул пожар в складских помещениях, сообщает V102.RU.





— Сигнал о возгорании поступил в 13.25. В здании размером 15 на 30 метров горят старые вещи на площади в 30 квадратных метров, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда работают по рангу пожара № 2.





В спасательном ведомстве добавили, что, предварительно, погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.





Считается, что 2-й ранг пожара определяют, как повышенный и присваивают, когда обстановка становится критической, а для тушения требуются дополнительные расчеты и спецтехника.

Фото и видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области