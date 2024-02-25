Спорт

«Вы – половина нас»: гандболистки «Динамо-Синары» раскрыли секреты болельщикам

Спорт 25.02.2024 09:35
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25.02.2024 09:35


Гандболистки  «Динамо-Синары» накануне, 24 февраля, встретились в неформальной обстановке со своими болельщиками. В ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна пришли почти 60 человек, сообщает корреспондент V102.RU.
Команду, за которую искренне болеют волгоградцы, встретили мощными аплодисментами. Публика состояла как из давних поклонников гандбола, так и из тех, кто недавно увлекся этим видом спорта или захотел больше о нем узнать. Болельщиков приветствовала директор СШ «Динамо» Стелла Вартанян.  

- Мы очень ценим вашу поддержку. К сожалению, пока мы  вынуждены играть в этом зале. Он хороший и светлый, но здесь недостаточно места для всех желающих. Я уверена, что в следующем сезоне мы встретимся в большом красивом зале и мы будем играть для вас и стараться радовать результатами. Девчонки очень счастливы, когда приходят болельщики. Они окрыляются и лучше бегают, чувствуя вашу поддержку, - заявила Вартанян.

Главный тренер команды Олег Кулешов также обратился к болельщикам со словами благодарности. 
- Это хорошая история, что вы пришли. Вам огромнейшее спасибо, что интересуетесь, что болеете. Это показатель увеличения популярности женского гандбола. Девчонки развиваются и становятся более открытыми. Ваши поддержка и эмоции, которые были в старом зале на «Динамо» и здесь, в зале великого тренера Акопяна — для нас это бесценно. Девчонки стараются и заряжаются энергией. Не всегда все получается, но команда бьется. За это «банде» спасибо! — не удержался от шутки наставник бело-голубых.  

Спортсменки, которых болельщики привыкли видеть на площадке в пылу борьбы за мяч, раскрылись с неожиданной стороны. Например, вратарь Анна Верещак поделилась, что любит читать, а сейчас  знакомится с произведением Чака Паланика «Призраки».
Но девушки – не только интеллектуалки, но и красавицы. В неотразимости волжанок нисколько не сомневается Стелла Вартанян.
- Я им всегда говорю, что они самая красивая команда в чемпионате, это даже не обсуждается. Можно по-разному играть, но это у вас не отнимешь. На самом деле, я считаю, Волга, солнце, атмосфера просто не позволяют быть всему этому по-другому, — резюмировала Стела Вартанян.

Раскрыли девушки и свои профессиональные секреты. Болельщиков интересовало,  как вратари Анна Верещак, Мария Дувакина и Надежда Колесникова справляются с семиметровыми бросками и прочими стрессовыми  ситуациями в игре. Оказалось, все тонкости прорабатываются в ходе тренировочного процесса, и даже на каждого исполнителя пенальти есть свой вратарь, который хорошо знает стиль того или иного оппонента. При исполнении семиметровых волгоградскими спортсменками также учитываются индивидуальные особенности – кто лучше готов в плане техническом и психологическом.

Но одним холодным расчетом соперника не возьмешь. Победить помогают и женская эмоциональность, если она под контролем наставника, и спортивная злость.
- Конечно, иногда, когда ты проигрываешь, в такие моменты нужно собираться. Ты пытаешься, но боишься сделать какую-ту ошибку. Тогда ты уходишь в себя и стараешься найти причины неудач внутри. А, когда есть какая-то сила со стороны, тогда  ты начинаешь слышать болельщиков, как они заводят и верят в тебя,  даже,  если ты проигрываешь в этот момент.  Болельщики — это половина нас. C верой в команду получается у коллектива гораздо больше, — подчеркнула олимпийская чемпионка Марина Судакова.

Под занавес встречи ведущий Алексей Жариков провел викторину на знание истории волгоградского клуба. Победители получили подарки от клуба, главным из которых оказалась игровая футболка бело-голубых. Конечно, были цветы от благодарных болельщиков и персональные послания от поклонников, которые девушки стали получать  в ходе недавно объявленной  акции «Почта Динамо».

Автограф-сессия  со спортсменками и совместные фото завершили встречу и этот момент, когда гандболисток  и болельщиков уже не разделяли привычные границы и правила матчей, был особенно трогательным. Взаимная связь спортсменок  и поклонников только стала крепче. А позитивные эмоции команде, которая сегодня в ФОК имени Левона Акопяна встречается с московским «Лучом», очень даже пригодятся.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Павла Мирошкина/V102.RU и «Динамо-Синары»  t.me


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