



Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 24 февраля, встретились в неформальной обстановке со своими болельщиками. В ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна пришли почти 60 человек, сообщает корреспондент V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» накануне, 24 февраля, встретились в неформальной обстановке со своими болельщиками. В ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акопяна пришли почти 60 человек, сообщает корреспондент V102.RU.

Команду, за которую искренне болеют волгоградцы, встретили мощными аплодисментами. Публика состояла как из давних поклонников гандбола, так и из тех, кто недавно увлекся этим видом спорта или захотел больше о нем узнать. Болельщиков приветствовала директор СШ «Динамо» Стелла Вартанян. Команду, за которую искренне болеют волгоградцы, встретили мощными аплодисментами. Публика состояла как из давних поклонников гандбола, так и из тех, кто недавно увлекся этим видом спорта или захотел больше о нем узнать. Болельщиков приветствовала директор СШ «Динамо» Стелла Вартанян.





- Мы очень ценим вашу поддержку. К сожалению, пока мы вынуждены играть в этом зале. Он хороший и светлый, но здесь недостаточно места для всех желающих. Я уверена, что в следующем сезоне мы встретимся в большом красивом зале и мы будем играть для вас и стараться радовать результатами. Девчонки очень счастливы, когда приходят болельщики. Они окрыляются и лучше бегают, чувствуя вашу поддержку, - заявила Вартанян. - заявила Вартанян.





Главный тренер команды Олег Кулешов также обратился к болельщикам со словами благодарности. Главный тренер команды Олег Кулешов также обратился к болельщикам со словами благодарности.

- Это хорошая история, что вы пришли. Вам огромнейшее спасибо, что интересуетесь, что болеете. Это показатель увеличения популярности женского гандбола. Девчонки развиваются и становятся более открытыми. Ваши поддержка и эмоции, которые были в старом зале на «Динамо» и здесь, в зале великого тренера Акопяна — для нас это бесценно. Девчонки стараются и заряжаются энергией. Не всегда все получается, но команда бьется. За это «банде» спасибо! — не удержался от шутки наставник бело-голубых. о! — не удержался от шутки наставник бело-голубых.





Спортсменки, которых болельщики привыкли видеть на площадке в пылу борьбы за мяч, раскрылись с неожиданной стороны. Например, вратарь Анна Верещак поделилась, что любит читать, а сейчас знакомится с произведением Чака Паланика «Призраки». Спортсменки, которых болельщики привыкли видеть на площадке в пылу борьбы за мяч, раскрылись с неожиданной стороны. Например, вратарь Анна Верещак поделилась, что любит читать, а сейчас знакомится с произведением Чака Паланика «Призраки».





Раскрыли девушки и свои профессиональные секреты. Болельщиков интересовало, как вратари Анна Верещак, Мария Дувакина и Надежда Колесникова справляются с семиметровыми бросками и прочими стрессовыми ситуациями в игре. Оказалось, все тонкости прорабатываются в ходе тренировочного процесса, и даже на каждого исполнителя пенальти есть свой вратарь, который хорошо знает стиль того или иного оппонента. При исполнении семиметровых волгоградскими спортсменками также учитываются индивидуальные особенности – кто лучше готов в плане техническом и психологическом. Раскрыли девушки и свои профессиональные секреты. Болельщиков интересовало, как вратари Анна Верещак, Мария Дувакина и Надежда Колесникова справляются с семиметровыми бросками и прочими стрессовыми ситуациями в игре. Оказалось, все тонкости прорабатываются в ходе тренировочного процесса, и даже на каждого исполнителя пенальти есть свой вратарь, который хорошо знает стиль того или иного оппонента. При исполнении семиметровых волгоградскими спортсменками также учитываются индивидуальные особенности – кто лучше готов в плане техническом и психологическом.





Но одним холодным расчетом соперника не возьмешь. Победить помогают и женская эмоциональность, если она под контролем наставника, и спортивная злость. Но одним холодным расчетом соперника не возьмешь. Победить помогают и женская эмоциональность, если она под контролем наставника, и спортивная злость.





Под занавес встречи ведущий Алексей Жариков провел викторину на знание истории волгоградского клуба. Победители получили подарки от клуба, главным из которых оказалась игровая футболка бело-голубых. Конечно, были цветы от благодарных болельщиков и персональные послания от поклонников, которые девушки стали получать в ходе недавно объявленной акции «Почта Динамо». Под занавес встречи ведущий Алексей Жариков провел викторину на знание истории волгоградского клуба. Победители получили подарки от клуба, главным из которых оказалась игровая футболка бело-голубых. Конечно, были цветы от благодарных болельщиков и персональные послания от поклонников, которые девушки стали получать в ходе недавно объявленной акции «Почта Динамо».





Автограф-сессия со спортсменками и совместные фото завершили встречу и этот момент, когда гандболисток и болельщиков уже не разделяли привычные границы и правила матчей, был особенно трогательным. Взаимная связь спортсменок и поклонников только стала крепче. А позитивные эмоции команде, которая сегодня в ФОК имени Левона Акопяна встречается с московским «Лучом», очень даже пригодятся. Автограф-сессия со спортсменками и совместные фото завершили встречу и этот момент, когда гандболисток и болельщиков уже не разделяли привычные границы и правила матчей, был особенно трогательным. Взаимная связь спортсменок и поклонников только стала крепче. А позитивные эмоции команде, которая сегодня в ФОК имени Левона Акопяна встречается с московским «Лучом», очень даже пригодятся.

Но девушки – не только интеллектуалки, но и красавицы. В неотразимости волжанок нисколько не сомневается Стелла Вартанян., — резюмировала Стела Вартанян.— подчеркнула олимпийская чемпионка Марина Судакова.Спортивный обозреватель V102.RU Иван ТюгаевФото Павла Мирошкина/V102.RU и «Динамо-Синары» t.me