



Билайн подвел итоги работы системы «Моя безопасность» в Волгоградской области за 2024 год. По данным внутренней аналитики оператора, мошенники 8 млн раз пытались позвонить жителям региона, но вызовы злоумышленников заблокировала система защиты клиентов «Моя безопасность» билайн. Из общего числа звонков 2 млн были адресованы клиентам оператора старше 60 лет. В среднем, возраст абонентов, которым были направлены звонки, — 46 лет среди мужчин и 47 лет среди женщин. Из общего числа абонентов больше мужчин (56%).

Самый настойчивый мошенник в регионе, по данным внутренней аналитики билайн, за 10 минут позвонил одному абоненту 334 раза. Все эти вызовы были заблокированы.

В 2024 году, по данным федерального исследования, билайн был признан одним из самых безопасных операторов среди крупнейших российских сотовых операторов по защите от мошенничества и спама.

Билайн постоянно совершенствует подход к защите абонентов от мошеннических действий и развивает решения, способствующие безопасности клиентов. Так, недавно билайн подключил своим абонентам по всей стране базовую версию «Виртуального помощника».

«Виртуальный помощник» сочетает в себе возможности личного секретаря и эффективного фильтра от нежелательных звонков. Услуга представлена в двух версиях: бесплатной, доступной каждому клиенту по умолчанию, и платной, которую можно подключить по желанию. Бесплатная версия защищает от спама и мошенников, а также предотвращает утечку данных через СМС с кодами подтверждения.

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