В Волгоградской области запретили распахивать остатки столицы Золотой орды

Установлен запрет на проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ на территории развалин Сарай-Берке (Новый Сарай) – столицы Золотой орды в селе Царев Ленинского района Волгоградской области.

Как сообщает V102.RU, приказом облкультнаследия утверждены границы и режим использования этой территории, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь разрешено только проведение археологических полевых работ.

Напомним, что в волгоградской степи, во времена могущества потомков Чингиз-хана находилась столица Золотой Орды - город Сарай-Берке. Ранее сообщалось, что на этом месте будет создан своеобразный музей под открытым небом. Интерес к этому проекту проявлял институт мировой истории и культуры Монголии, подписавший в 2019 году с Волгоградским областным краеведческим музеем соглашение о сотрудничестве по возрождению в Ленинском районе столицы Золотой орды.

Ранее также сообщалось, что Монголия готова профинансировать археологические раскопки на месте столицы Золотой орды.

Фото администрации Волгоградской области