В Волгоградской области нашли окоченевший труп у дома

В Камышинском районе Волгоградской области накануне прохожие сделали страшную находку. У дома № 26 по улице Молодежной в селе Таловка нашли труп 53-летнего мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Окоченевший труп нашли утром в начале восьмого. Каких-либо видимых повреждений на теле не обнаружено, — рассказал источник. — Предварительно, он просто замерз насмерть.

Напомним, что в Красноармейском районе Волгограда в гаражно-строительном кооперативе № 29 по улице Пролетарской, 2 обнаружили труп мужчины.

Фото: архив ИА «Высота 102»