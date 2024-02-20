В Волгограде нашли труп мужчины в запертом гараже

В Красноармейском районе Волгограда накануне ночью в гаражно-строительном кооперативе № 29 по улице Пролетарской, 2 обнаружили тело мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— Страшную находку сделали родственники. Пенсионер как обычно отправился в свой гараж по делам. Обеспокоенные долгим отсутствием дедушки члены семьи бросились на поиски. Труп 69-летнего мужчины находился в боксе № 100, — рассказал информагентству источник.

Известно, что дверь гаража была заперта изнутри. Ранее волгоградец жаловался на плохое самочувствие.

Напомним, причину загадочной смерти 58-летнего волгоградца, найденного мертвым в одном из гаражных кооперативов Камышина, выясняет СК.

Фото: архив ИА «Высота 102»