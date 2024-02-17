В Котельниково ледяная стихия подрубила 2 тысячи деревьев

Напомним, в Котельниковском районе Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС. Электричество уже возвращается в населенные пункты района. Сегодня свет появился в хуторах Васильевский, Дарганов и Захаров.
Происшествия 17.02.2024 20:30
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17.02.2024 20:30
Напомним, в Котельниковском районе Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС. Электричество уже возвращается в населенные пункты района. Сегодня свет появился в хуторах Васильевский, Дарганов и Захаров.
Более 2 тысяч деревьев пострадали из-за разгула стихии в Котельниковском районе Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на оперативный штаб, до сих пор в районе продолжаются работы не только по восстановлению электроснабжения, но и по обрезке пострадавших деревьев и уборке веток.Из-за природной аномалии более 2 000 деревьев просто не выдержали многокилограммовые наледи.
Напомним, в Котельниковском районе Волгоградской области продолжает действовать режим ЧС. Электричество уже возвращается в населенные пункты района. Сегодня свет появился в хуторах Васильевский, Дарганов и Захаров.
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