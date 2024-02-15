«Динамо-Синара» встретится с болельщиками 24 февраля

«Динамо–Синара» 24 февраля проведет встречу со своими болельщиками в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акапяна.



Поклонники команды смогут задать вопросы в свободной форме руководству клуба, тренерскому штабу и гандболисткам. На встрече также разыграют атрибутику с главным призом — игровой футболкой «Динамо-Синары», на которой будут размещены автографы спортсменок и тренеров.

Мероприятие начнется в 16-00 по адресу улица Расула Гамзатова, 17 и продлится не больше часа. Количество место ограничено. Бесплатные билеты можно получить на сайте Kassir.ru, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.



Напомним, бело-голубые, продолжающие борьбу в чемпионате и Кубке России, перед стартом нынешнего сезона летом 2023 года уже встречались со всеми желающими в ЦПКиО. Тогда мероприятие, на котором презентовали обновленную форму и новичков коллектива, прошло в теплой и непринужденной атмосфере.