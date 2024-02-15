Спорт

«Динамо-Синара» встретится с болельщиками 24 февраля

Спорт 15.02.2024 12:46
0
15.02.2024 12:46


«Динамо–Синара» 24 февраля проведет встречу со своими болельщиками в ФОК имени заслуженного тренера СССР и РСФСР Левона Акапяна. 

Поклонники команды смогут задать вопросы в свободной форме руководству клуба, тренерскому штабу и гандболисткам. На встрече также разыграют атрибутику с главным призом — игровой футболкой «Динамо-Синары», на которой будут размещены автографы спортсменок и тренеров.

Мероприятие начнется в 16-00 по адресу улица Расула Гамзатова, 17 и продлится не больше часа. Количество место ограничено. Бесплатные билеты можно получить на сайте Kassir.ru, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.  

Напомним,  бело-голубые, продолжающие борьбу в чемпионате и Кубке России, перед стартом нынешнего сезона летом 2023 года уже встречались со всеми желающими в  ЦПКиО. Тогда мероприятие, на котором презентовали обновленную форму и новичков коллектива, прошло в теплой и непринужденной атмосфере.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
14.02.2024 21:37
Спорт 14.02.2024 21:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.02.2024 08:17
Спорт 14.02.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2024 19:11
Спорт 13.02.2024 19:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.02.2024 08:51
Спорт 13.02.2024 08:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.02.2024 17:56
Спорт 12.02.2024 17:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.02.2024 21:30
Спорт 11.02.2024 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.02.2024 17:39
Спорт 11.02.2024 17:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.02.2024 13:35
Спорт 11.02.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2024 18:57
Спорт 10.02.2024 18:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.02.2024 13:27
Спорт 10.02.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.02.2024 18:43
Спорт 09.02.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2024 21:32
Спорт 08.02.2024 21:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.02.2024 08:02
Спорт 08.02.2024 08:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.02.2024 21:25
Спорт 05.02.2024 21:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.02.2024 15:09
Спорт 05.02.2024 15:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:30
Жители Волжского пожаловались на запах тухлых яицСмотреть фотографии
14:01
Волгоградцы почтили память воинов-афганцев: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
13:48
Банду подростков задержали в Волгограде за нападения на прохожих с молоткомСмотреть фотографии
13:22
«Курочка не напилась»: в Волгоградской области спрогнозировали затяжную и холодную веснуСмотреть фотографии
13:03
И тут постучали. В Волгограде стартует поквартирный обход избирателейСмотреть фотографии
13:01
Под Волгоградом в День всех влюбленных мужчина обокрал и бросил сожительницуСмотреть фотографии
12:46
«Динамо-Синара» встретится с болельщиками 24 февраляСмотреть фотографии
12:32
Управление Росприроднадзора перебралось в Волгоград из АстраханиСмотреть фотографии
12:10
Владелец японского кроссовера от испуга погасил 150 штрафов ГИБДД в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:47
Путин наградил за заслуги глав Урюпинска, Алексеевского и Николаевского районовСмотреть фотографии
11:19
ПСБ в Волгоградской области расширил поддержку агропромышленного комплексаСмотреть фотографии
11:17
«Плитка уже черная»: в центре Волгограда закидали углем облагораживаемый скверСмотреть фотографии
10:51
Массовая драка на юге Волгограда: двое задержаныСмотреть фотографии
10:36
Юный водитель устроил в центре Волгограда ДТП с 4 пострадавшимиСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом посиделки сторожей в День святого Валентина обернулись убийствомСмотреть фотографии
10:23
Министр промышленности и торговли РФ подвел итоги развития промсектора страныСмотреть фотографии
09:47
Трамваи в Волгограде из-за аварии на сетях ходят по усеченному маршрутуСмотреть фотографии
08:43
В Волгограде участники драки разбили машину скоройСмотреть фотографии
08:35
Вслед за «Ваней» пришла буйная «Ольга»: почему циклоны называют человеческими именамиСмотреть фотографии
08:30
Волгоградские аграрии готовятся к выходу в полеСмотреть фотографии
08:01
Профессор юрфака ВолГУ Юрий Проценко скончался на 88-м году жизниСмотреть фотографии
06:41
Капуста и огурцы резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:37
«Динамо-Синара» на классе разгромило «Университет»Смотреть фотографии
21:05
В Волгограде презентовали проект благоустройства склона НабережнойСмотреть фотографии
20:29
Детали дела Земцова раскрыли в суде ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:15
В Волжском УК заставляют сбивать сосулькиСмотреть фотографии
19:46
Иностранные фуры застряли на Второй продольной в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
«Нелюдь, тебя поймают!»: в Волгограде массово травят бездомных собак и птицСмотреть фотографии
18:04
Владимир Путин поручил ускорить выдачу льгот бойцам СВОСмотреть фотографии
17:54
Волгоградский Детфонд купил дорогое оборудование детям-инвалидамСмотреть фотографии
 