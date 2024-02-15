



Разгулявшийся в Волгоградской области циклон «Ольга» стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней. Пока коммунальщики справлялись с последствиями стихии, горожане обсуждали строптивый характер той самой «Ольги». Почему циклоны называют человеческими именами, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у известного географа Дениса Солодовникова.

История с названием циклонов звучит весьма обыденно. При изучении особо опасных и разрушительных тропических вихрей ученые стали нарекать их для упрощения – запоминать имена куда проще, чем набор цифр и букв.

– Циклоны – это замкнутые области низкого атмосферного давления, в которых воздух движется по кругу. В тропических широтах океанов образуются сравнительно небольшие по площади циклоны, в которых ветер может достигать большой скорости. Выходя к материку, они бывают очень разрушительны, – рассказывает заведующий кафедрой географии и картографии ВолГУ. – Если скорость ветра в циклонах превышает 33 узла (около 60 км/ч), им для более эффективного и тщательного контроля дают имена. Так удобнее отслеживать огромные вихри, которые перемещаются на сотни, а порой и тысячи километров. Кстати, при выборе имени для тропического циклона – женского или мужского – специалисты ориентируются на полушарие, в котором он зародился.

А вот «очеловечивание» циклонов умеренной зоны волгоградский географ называет коммерческим предложением для любителей экзотики.

– Циклоны умеренной зоны другие – огромные по площади, но с меньшими скоростями ветра. Масштабные разрушения они вызывают редко, – объясняет Денис Солодовников. – Называть их человеческими именами стали совсем недавно – из коммерческих соображений. Этот «проект» реализует Свободный университет Берлина. Заплатив около 200 евро, любой желающий может предложить имя циклона. Надо признать, что такое новшество хорошо приживается, потому что перемещение именного вихря – хороший инфоповод, метеорологические новости таким образом как бы «очеловечиваются».

В декабре прошлого года в центральной части страны случился настоящий снежный апокалипсис. Зародившийся в районе Балкан циклон «Ваня» обрушил на регионы небывалое количество осадков. В Москве даже зафиксировали рекорд по высоте снежного покрова – на базовой метеостанции ВДНХ этот показатель достиг 39 сантиметров. Характер «Вани» узнали и жители Волгоградской области. Тогда отголоском мощнейшего циклона стали ледяной дождь и гололед.

Дефицит снега в регионе с лихвой компенсировала «Ольга». Несколько дней подряд Волгоградскую область засыпало осадками, а после укрывало ледяным «панцирем». В минувшие выходные из-за разгула стихии Котельниково остался без света, воды и отопления. В парализованном погодой городе установили режим ЧС муниципального уровня. Уже после ликвидации серьёзных последствий циклона жители адресовали десятки трогательных сообщений всем тем, кто не остался в стороне – соседям, работникам магазинов, энергетикам, сотрудникам МЧС и представителям администрации.

Виктория Чумакова

Коллаж: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»