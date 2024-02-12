Общество

Жуткий гололед сковал дороги Урюпинска в Волгоградской области

Общество 12.02.2024 10:17
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12.02.2024 10:17


Жители города Урюпинска Волгоградской области пожаловались на ситуацию с гололедом на дорогах и пешеходных зонах. Как сообщает V102.RU, свой гнев и критику насчет необработанных дорог жители райцентра выплеснули в местных Telegram-каналах. 

Многие пользователи Сети сетуют на бездействие урюпинской администрации. 

– Люди брошены, дороги не посыпаны, SOS! Как хотите, так и выбирайтесь, может, лед сам исчезнет, – восклицает одна из подписчиц.

Другие беспокоятся за здоровье детей, которые по замерзшим тротуарам кое-как добираются до школ. 

– В Петровке такая же ситуация. Я ребёнка в школу не пустила, потому что убьётся на этом льду, а администрации пофиг! Зачем она вообще нужна нам?! – задается вопросом одна из обеспокоенных матерей. 

Кто-то из местных уже сообщает о последствиях гололеда и переполненных травмпунктах. 

– Ведь знали, что надвигается ледяной дождь и нечего не предприняли.  Это просто какое скотское отношение. Травматология полная, люди по 5-7 часов сидят в очереди, автосервисы такая же ситуация – работа кипит, годовой заработок, – возмущается местный житель. 

Некоторые встают в защиту администрации и перекладывают вину на бушевавший в регионе циклон.

– Почти в 3 утра посыпали песком, на тот момент была безумно рада. Но циклон «Ольга» прям жесткий – видимо, этого надолго не хватило усилий, – объясняет ситуацию на дорогах одна из местных жительниц. 

Напомним, самая сложная обстановка из-за разгула стихии отмечается в эти дни в Котельниковском районе Волгоградской области, который в буквальном смысле покрылся толстым слоем льда, из-за чего в райцентре и других населенных пунктах уже третий день нет электричества – люди остаются без тепла в своих жилищах и без отопления. 

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