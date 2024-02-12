Жуткий гололед сковал дороги Урюпинска в Волгоградской области

Жители города Урюпинска Волгоградской области пожаловались на ситуацию с гололедом на дорогах и пешеходных зонах. Как сообщает V102.RU, свой гнев и критику насчет необработанных дорог жители райцентра выплеснули в местных Telegram-каналах.

Многие пользователи Сети сетуют на бездействие урюпинской администрации.

– Люди брошены, дороги не посыпаны, SOS! Как хотите, так и выбирайтесь, может, лед сам исчезнет, – восклицает одна из подписчиц.

Другие беспокоятся за здоровье детей, которые по замерзшим тротуарам кое-как добираются до школ.

– В Петровке такая же ситуация. Я ребёнка в школу не пустила, потому что убьётся на этом льду, а администрации пофиг! Зачем она вообще нужна нам?! – задается вопросом одна из обеспокоенных матерей.

Кто-то из местных уже сообщает о последствиях гололеда и переполненных травмпунктах.

– Ведь знали, что надвигается ледяной дождь и нечего не предприняли. Это просто какое скотское отношение. Травматология полная, люди по 5-7 часов сидят в очереди, автосервисы такая же ситуация – работа кипит, годовой заработок, – возмущается местный житель.

Некоторые встают в защиту администрации и перекладывают вину на бушевавший в регионе циклон.

– Почти в 3 утра посыпали песком, на тот момент была безумно рада. Но циклон «Ольга» прям жесткий – видимо, этого надолго не хватило усилий, – объясняет ситуацию на дорогах одна из местных жительниц.