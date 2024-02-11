«Ротор» в Турции проиграл «Родине-2»

Волгоградцы наряду со столичным коллективом предстоящей весной будут бороться за выход в Первую лигу в «Золотой» группе. Напомним, что до старта чемпионата осталось ровно три недели. 3 марта подопечные Сергея Попкова примут «Уфу», а «Родина» отправится на выезд к «Челябинску». Вполне вероятно, что именно сейчас команды находятся под большими физическими нагрузками, чтобы подойти к рестарту сезона в оптимальной форме. У наставников есть еще время для корректировок тактических моментов, поэтому качество футбола из-за этого в контрольных поединках не всегда может радовать специалистов и болельщиков.
Вот и сегодняшние соперники не показали яркой игры, оставив все самое интересное на весеннюю часть первенства. В первом тайме на двоих был нанесен один удар в створ — отметились выстрелом москвичи. Счет не был открыт в первые 45 минут. Во второй половине поединка на поле в составе сине-голубых вышел нападающий Руслан Болов, прибывший недавно в расположение коллектива на просмотр. Форвард заменил Евгения Мухина.
«Родина» открыла счет на 72-й минуте. «Ротор» потерял мяч на чужой половине, чем и воспользовались оппоненты. Они подхватили игровой снаряд, разыграли быструю комбинацию и Максим Данилин, сместившись с правого фланга ближе к центру, отдал передачу на Валерия Соломаху, который в одно касание переправил мяч в верхний угол ворот. С таким сильным и точным ударом Вадим Аверкиев не справился.
Ответ волгоградцев не заставил себя долго ждать. Вскоре на Дмитрии Лаврищеве были нарушены правила в штрафной. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Ризван Ахмедханов, носивший в этот момент капитанскую повязку. Однако последнее слово осталось за столичным клубом. На 86-й минуте был разыгран угловой, подачу с которого замкнул Омар Попов и принес «Родине-2» итоговую победу со счетом 2:1.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев