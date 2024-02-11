Спорт

«Ротор» в Турции проиграл «Родине-2»

Спорт 11.02.2024 21:30
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11.02.2024 21:30


Футболисты «Ротора» потерпели первое поражение в товарищеских матчах на сборах в Турции, сегодня, 11 февраля, уступив московской «Родине-2» со счетом 1:2, сообщает V102.RU.
 
Волгоградцы наряду со столичным коллективом предстоящей весной будут бороться за выход в Первую лигу в «Золотой» группе. Напомним, что до старта чемпионата осталось ровно три недели. 3 марта подопечные Сергея Попкова примут «Уфу», а «Родина» отправится на выезд к «Челябинску».  Вполне вероятно, что именно сейчас команды находятся под большими физическими нагрузками, чтобы подойти к рестарту сезона в оптимальной форме. У наставников есть еще время для корректировок тактических моментов, поэтому качество футбола из-за этого в контрольных поединках не всегда может  радовать специалистов и болельщиков.
 
Вот и сегодняшние соперники не показали яркой игры, оставив все самое интересное на весеннюю часть первенства. В первом тайме на двоих был нанесен один удар в створ — отметились выстрелом москвичи. Счет не был открыт в первые 45 минут. Во второй половине поединка на поле в составе сине-голубых вышел нападающий Руслан Болов, прибывший недавно в расположение коллектива на просмотр. Форвард заменил Евгения Мухина.
 
«Родина» открыла счет на 72-й минуте. «Ротор» потерял мяч на чужой половине, чем и воспользовались оппоненты. Они подхватили игровой снаряд, разыграли быструю комбинацию и Максим Данилин, сместившись с правого фланга ближе к центру, отдал передачу на Валерия Соломаху, который в одно касание переправил мяч в верхний угол ворот. С таким сильным и точным ударом Вадим Аверкиев не справился.
 
Ответ волгоградцев не заставил себя долго ждать. Вскоре на Дмитрии Лаврищеве были нарушены правила в штрафной. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Ризван Ахмедханов, носивший в этот момент капитанскую повязку. Однако последнее слово осталось за столичным клубом. На 86-й минуте был разыгран  угловой, подачу с которого замкнул Омар Попов и принес «Родине-2» итоговую победу со счетом 2:1.

Следующий матч у «Ротора» запланирован на 15 февраля. Соперником команды Сергея Попкова станет «Калуга». Сборы в Турции, напомним, закончатся 20 февраля.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев


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