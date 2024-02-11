Ледяной дождь оборвал провода в трех районах Волгоградской области

Аварийные бригады энергетиков восстанавливают нарушенное стихией энергоснабжение в трех районах Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщает филиал «Россетти Юг» - «Волгоградэнерго».

- Мокрый снег и ледяной дождь привели к локальным нарушениям электроснабжения потребителей в Городищенском, Котельниковском и Чернышковском районах области, - сообщили в компании.

В связи с прохождением циклона «Ольга», который принес в регион сильные осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя, энергетики работают в особом режиме.

В восстановительных работах в Волгоградской области задействованы 5 бригад в составе 20 человек и 7 единиц техники.

- Работу энергетиков осложняет ледяной дождь на автотрассах южного направления и снежные заносы вдоль линий электропередачи, затрудняя доступ спецтехники к местам технологических нарушений на энергообъектах, - говорится в сообщении.

Специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления электроснабжения потребителей.

Напомним, что в городе Котельниково из-за последствий ледяного дождя объявлен режим ЧС.