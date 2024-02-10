Экономика

Скоро будет 50. Росстат насчитал волгоградцам зарплаты в 49,4 тысячи рублей

Экономика 10.02.2024 10:26
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10.02.2024 10:26


Росстат опубликовал новые данные о средних номинальных зарплатах жителей Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные ведомства, в регионе продолжается рост зарплат, который наблюдался в течение всего прошлого года. По итогам статистического наблюдения, в ноябре 2023 года средняя зарплата составила 49 тысячи 431 рубль. Тогда как в октябре этот показатель составлял 49 тысячи 55 рублей.
Всего за период с января по ноябрь 2023 года средняя зарплата жителей региона составила 47 тысячи 789 рублей. По сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года она выросла на 15,9%, утверждают в Росстате.
При этом в среднем по России этот показатель достиг уже 70 тысяч 969 рублей. Среди регионов ЮФО по уровню средней зарплаты первое место занимает Краснодарский край – 54 тысячи 168 рублей. Меньше всего получают в Калмыкии – 39 тысячи 321 рубль.


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