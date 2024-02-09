В Волгограде у больницы № 25 сбили медсестру и студентку

В Дзержинском районе Волгограда накануне в 07.30 легковушка напротив больничного комплекса сбила двух пешеходов, сообщает V102.RU.

— По предварительной информации, 48-летний водитель за рулем автомобиля LADA Largus напротив дома № 74 по улице Землячки не предоставил преимущество и наехал на 21-летнюю и 19-летнюю пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии пешеходов доставили в медучреждение.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», под колеса автомобиля попали медсестра больницы № 25 и студентка четвертого курса медицинского колледжа. У медработника зафиксировали сотрясение головного мозга и ушиб левого колена, у студентки — также сотрясение и ушиб левого бедра.

Фото: архив ИА «Высота 102»