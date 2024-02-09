Экономика 09.02.2024 11:23
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09.02.2024 11:23
Среди регионов ЮФО активно используют сервис переводов по номеру телефона в Краснодарском крае и республике Адыгея, Ростовской, Волгоградской областях .
По данным ВТБ, за год клиенты в целом по стране совершили более 590 млн переводов в другие банки через СБП, рост составил 79%. Средняя сумма транзакции по итогам 2023 года составила 5,2 тыс. рублей. В среднем на одного клиента приходится около 6 исходящих переводов в месяц. Суммарный объем транзакций составил 3 трлн рублей.
Краснодарский край также вошел в топ-3 регионов в России по объему операций в 2023 году – 80 млрд рублей. У Ростовской области объем операций составляет более 68 млрд рублей, в Волгоградской области превысил 34 млрд рублей.
- Переводы уже давно стали самыми востребованными и регулярными операциями у клиентов. Благодаря простоте, удобству, безопасности, а также отсутствию комиссии сервис СБП уже практически полностью заменил собой карточные транзакции – мы видим, что по итогам 2023 года число новых клиентов, совершивших перевод в другой банк по номеру телефона, выросло в 1,5 раза. Чаще всего пользователи переводят средства на собственные счета, а также родственникам, – отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.
Фото ИА «Высота 102»
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