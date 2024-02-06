Расследования

Вступившая в ОПГ 20-летняя волгоградка наберется ума в колонии

Расследования 06.02.2024 12:26
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06.02.2024 12:26


До 10 лет лишения свободы грозит 20-летней жительнице Волгограда, которая согласилась на работу курьером у мошенников, передает V102.RU.

Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ее обвиняют в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в Дзержинский районный суд Волгограда.

По данным следствия, девушка работала курьером в ОПГ в июне 2023 года. Ее сообщники звонили пенсионерам в Волгограде и в городе Ахтубинск Астраханской области. Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов, сообщали о якобы совершенных ДТП их родственниками и предлагали урегулировать ситуацию за деньги. Четверо пенсионеров отдали около 700 тысяч рублей курьеру, которая приезжала за деньгами. 

Девушку задержали 24 июня 2023 года с поличным после получения у пенсионерки 400 тысяч рублей. Курьер вину признала частично.

Ожидать суда обвиняемая будет под домашним арестом.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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