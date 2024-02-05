В поселке Волгоградской области уничтожили фрагмент беспилотника





В Калачевском районе Волгоградской области местные жители обнаружили на открытой местности обломки неопознанного летательного аппарата, которые, по сведениям нескольких источников, были после этого уничтожены. Предположительно речь может идти о частях одного из двух БПЛА, атаки которых были отражены в ночь на 3 февраля в регионе.

Напомним, в Красноармейском районе Волгограда и Калачевском районе Волгоградской области в ночь с пятницы на субботу дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты. В результате на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, который силами ГУ МЧС удалось ликвидировать в сжатые сроки.

По сообщению источников ИА «Высота 102», обломки одного из летательных аппаратов и были найдены в поселке Волгодонском Калачевского района Волгоградской области и ликвидированы.