В мужской исправительной колонии строгого режима № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области нашли труп 38-летнего заключенного. По сведениям собственного источника V102.RU, тело обнаружили в тамбуре при входе в здание третьего отряда.

— Он уже мертвый был, когда нашли. Наложил на себя руки. Сидел за сбыт наркотиков, по суду девять лет дали, должен был освободиться в этом году, — добавил источник.

В УФСИН России по Волгоградской области смерть отбывавшего наказание в ИК-19 мужчины подтвердили.

— 1 февраля сотрудниками исправительной колонии в одном из помещений отряда было обнаружено бездыханное тело одного из заключенных. Проведенные прибывшими на место медицинскими работниками реанимационные мероприятия успеха не принесли, — прокомментировали в пресс-службе ведомства. — Скончавшийся стоял на профилактическом учете. Отбывал наказание за преступление, связанное с оборотом наркотических средств. Неоднократно находился на стационарном лечении в психиатрическом отделении ЛИУ-15 УФСИН России по Волгоградской области.

Напомним, что в ИК строгого режима № 26 в Красноармейском районе Волгограда нашли тело 66-летнего мужчины. Как стало известно журналистам «Высоты 102» от собственного источника, труп заключенного обнаружили на «сборке» при транзите из ЛИУ № 15.

Фото: архив ИА «Высота 102»