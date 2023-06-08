Тело убившего сожительницу волгоградца нашли в ИК-26

В исправительной колонии строгого режима № 26 в Красноармейском районе Волгограда нашли тело 66-летнего мужчины. Как стало известно V102.RU от собственного источника, труп заключенного обнаружили на «сборке» при транзите из ЛИУ № 15.

В УФСИН России по Волгоградской области смерть осужденного подтвердили.

— В ИК-26 сотрудники СМП констатировали смерть заключенного. Мужчина являлся инвалидом II группы, страдал от многочисленных заболеваний. Находился под наблюдением врачей медико-санитарной части. Неоднократно проходил обследование и этапировался для медицинских процедур в лечебно-исправительные учреждения региона, — прокомментировали информагентству в пресс-службе областного УФСИН.

По информации собственного источника «Высоты 102» в правоохранительных органах, заключенный скончался 6 июня.

— Его привезли с очередного этапа из ЛИУ № 15. Ему стало плохо на «сборке». Умер своей смертью в тот же день, — добавил источник.

Как стало известно журналистам ИА «Высота 102», в колонии строгого режима на юге Волгограда скончался Александр Муралев, который, согласно приговору Камышинского городского суда Волгоградской области в 2019 году признан в виновным в смерти своей сожительницы. В суде установлено, что Муралев выпив, избил свою возлюбленную ногами и руками, а потом добил, ударив несколько раз головой об стену. Поводом для такой жестокости стали споры о кулинарных способностях спутницы и конфликты из-за денег.

Александра Муралева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стали пенсионный возраст, состояние здоровья и наличие удостоверения участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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