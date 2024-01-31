



В Волгоградской области за год численность рабочей силы выросла на 50 тысяч человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, в сентябре-ноябре 2023 года этот показатель, учитывающий категорию граждан в возрасте 15 лет и старше, составил 1295,3 тыс. человек. Из них 79,9% трудоспособного населения проживает в городах, 20,1% – в сельской местности, а 52,8% занимают мужчины, 47,2% – женщины.

В Волгоградской области за год численность рабочей силы выросла на 50 тысяч человек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, в сентябре-ноябре 2023 года этот показатель, учитывающий категорию граждан в возрасте 15 лет и старше, составил 1295,3 тыс. человек. Из них 79,9% трудоспособного населения проживает в городах, 20,1% – в сельской местности, а 52,8% занимают мужчины, 47,2% – женщины.

Любопытно, что по данным этого же ведомства в сентябре-ноябре 2022 года численность рабочей силы была гораздо меньше - 1245,7 тыс. человек (79,2% - городское население, 20,8% – сельское население, 52,4% - мужчины, 47,6% – женщины). То есть за год потенциальных работников стало больше на 50 тысяч человек.